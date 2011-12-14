На восстановление экологии Владивостока выделяются огромные средства

Многие экологические проблемы, копившиеся во Владивостоке десятилетиями и отравлявшие не только природу, но и жизнь людей, решаются в последние два-три года буквально одним махом. Ряд крупномасштабных проектов по оздоровлению (а то и реанимации) окружающей среды уже запущен и действует. Однако идет работа и над локальными задачами, поскольку если их тоже не решить, то состояние окружающей среды будет ухудшаться и дальше.

О проектах большого и малого масштаба рассказал начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Александр КОРШЕНКО.

- Александр Игоревич, в последнее время много говорят об очистных сооружениях, новых технологиях мусоропереработки, которые уже действуют. Но насколько реально улучшился экологический облик Владивостока?

- Если говорить о ситуации в целом, то надо говорить о кардинальных подвижках в оздоровлении окружающей среды. Прежде всего масштабные работы проведены для очистки акватории. Построены очистные сооружения, частично они уже работают в центральном планировочном районе, в процессе запуска остальные составляющие гигантской системы. Теперь в Амурский и Уссурийский заливы будет попадать фактически чистая вода. Многие годы остро стоял вопрос о городской свалке (это поистине был наш позор). Теперь, благодаря новому комплексу по переработке и утилизации твердых бытовых отходов и эта проблема практически решена. А на месте горностаевской свалки – зеленый холм.

- Со всем ли объемом городского мусора справляется комплекс?

- В целом он рассчитан на 3-4 тыс. кубометров мусора в сутки. В год это порядка 300 тысяч тонн. Сейчас запущена только одна конвейерная лента, в перспективе будет введена в строй еще одна сортировочная линия. Однако с мусором городу помогает справляться и действующий мусоросжигательный завод (МУП «Спецзавод №1»). К слову, в последние годы на предприятии модернизировано оборудование, и завод может принимать до 25 % городского мусора. Он имеет все необходимые разрешения со стороны природоохранных органов и постоянно осуществляет мониторинг окружающей среды в районе деятельности. Однако необходимо отметить, что новый комплекс построен уже совершенно по другому принципу: пластик, стекло, макулатура, металл отбираются для переработки, а неликвидный мусор (как правило, порядка 50 % объема) прессуется и консервируется на новом полигоне, причем его пересыпают инертными материалами. Для современного мира сжигание – вчерашний день. Но спецзавод №1 продолжает работать по этому принципу, потому что его задача не просто сжечь мусор, но и отопить получаемой энергией часть Советского района. Таким образом, завод и комплекс (при выводе на проектную мощность) полностью справятся со всем объемом мусора в городе.

- Полезные отходы, отсортированные на новом комплексе для вторичной переработки, будут перерабатываться здесь же?

- Нет, отсортированные пластик, стекло, макулатуру комплекс продает другим перерабатывающим предприятиям – для них это необходимое сырье. Работа комплекса должна быть рентабельной.

- Много ли во Владивостоке тех самых предприятий, готовых из вторсырья выпускать полезные вещи?

- Наша задача - стимулировать их появление. Тем более что теперь для этого есть все условия, и администрация Владивостока оказывает всяческую поддержку. К примеру, в городе есть компания, перерабатывающая пластик: сырье для своей работы – пластиковые бутылки, пакеты – здесь готовы покупать не только на новом комплексе, но и собирать самостоятельно. Эта компания уже начала устанавливать специальные контейнеры для пластиковых бутылок рядом с мусорными баками в спальных районах. Вот вам и дешевое сырье, при этом использованный материал получает вторую жизнь, а территория – не утопает в пластике, с которым природе не под силу справиться самостоятельно. То же самое можно сделать и с бумагой, стеклом. Во всем цивилизованном мире уже давно принята сортировка отходов и их переработка для вторичного использования.

- В последнее время стали собирать по городу автомобильные шины. Тоже на переработку?

- Да, заработало предприятие, перерабатывающее шины в резиновую крошку, которую они впоследствии продают, причем весьма успешно. Сейчас мы стараемся привлечь как можно больше шиномонтажных компаний для сбора старых покрышек. Поскольку их интерес тоже должен быть простимулирован, автомобилистов призывают платить какую-то небольшую сумму за утилизацию старых шин своих авто. Расчет сделан на сознательность граждан.

- В городе присутствуют и скептические настроения, мол, если б не саммит, никаких миллиардных вложений ни в очистные, ни в комплекс по переработке отходов федеральные власти делать бы не стали…

- До недавнего времени к вопросам экологии действительно относились по остаточному принципу. Но теперь это тема номер один в мире. А у нас в городе проблемы реально решаются. Во-первых, грозящие экологические катастрофы заставляют страны задуматься о новых подходах к проблеме, во-вторых, экология – не просто эстетическая чистота, а здоровье целых наций. К тому же главный ресурс, за который борются города, – это люди. А люди едут туда, где комфортно, в том числе в экологическом плане. Поэтому на восстановление экологии власти и общество вынуждены тратить колоссальные средства. Ну и растиражированная фраза «чисто не там, где метут, а там, где не сорят» - в широком ее смысле - проникает в общественное сознание. Люди должны перестать наплевательски относится к природе.

- Вы серьезно думаете, что людей можно перевоспитать?

- Это, конечно, дело не одного года, а может, даже не одного десятилетия. Но у нас сейчас основная ставка сделана на молодое поколение. Уже не первый год мы проводим мероприятия для молодежи в рамках программ экологического просвещения. Это и экскурсии, и разные конкурсы, и экологические уроки в школах. Дети, подростки должны расти сознательными, понимать, что это наша земля, наш город, и от каждого зависит, каким он будет. Если говорить о перевоспитании, то первым делом нужно начинать с юного поколения. Молодежь, кстати, с интересом участвует в наших акциях.

Конкурс экологического плаката на тему «Владивосток без мусора!», семинар, посвященный обсуждению экологических проблем городской среды, конкурс поделок с использованием отходных материалов «Вторая жизнь отходов», конференция по озеленению населенных пунктов и многое другое - все это формирует совершенно новое отношение к экологическому состоянию нашего города, понимание путей решения проблем и, надеюсь, другое экологическое поведение.

Ольга ИВЛЕВА, «Золотой Рог».