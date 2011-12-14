Молодежь Владивостока взяла природу под защиту

Итоги работы по экологическому образованию и просвещению были с шумом и весельем подведены в пятницу в театре "Андеграунд".

В течение двух месяцев учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования и кружков города Владивостока принимали участие в различных творческих конкурсах, которые проходили в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока» муниципальной целевой программы «Отходы». По словам начальника отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования Администрации города Владивостока Натальи ФЕДОРЕЦ, за шесть лет существования подпрограммы количество участников увеличилось от 500 до 5000 человек.

Все конкурсы были поделены на несколько категорий и проходили в два этапа. Сначала экспертным жюри оценивались и отбирались представленные работы, затем были определены победители в каждом из конкурсов по группам и номинациям.

Призерами конкурса детского рисунка стали Марина ЗОНОВА, Светлана САТАЛКИНА, Анастасия ЯКОВЛЕВА, Дмитрий ГОЛОВЕНКО, Юлия КУЗУБОВА и Полина ТАЙГАНОВА. В конкурсе экологического плаката одержали победу Ксения ТКАЧЕНКО, Артур БУРОВ, Елизавета ЕСИПОВА, Мария СИДОРКИНА, Анастасия ИВАНЕНКО, Елена ЗАРЕЦКАЯ и Мария ГАВРИЛОВА. Лучшими в конкурсе фотографий «Природа в городе» были признаны работы Кристины ПРИТЕЕВОЙ, Александры КАМИНСКОЙ, Арины ЛЕМИНОЙ, Ирины ГИРФАНОВОЙ, Татьяны ФИЛИППОВОЙ и Галины ХАРИНОЙ.

Конкурс поделок с использованием отходных материалов был поделен на две номинации: «Сделай сам» и «Очумелые ручки».

В номинации «Сделай сам» победителями стали Максим ЦВЕТКОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Кристина БАБАК, Татьяна ГЕРАСИМОВА, Анна СЛИПЧЕНКО и Евгения РОМАНОВА. В номинации «Очумелые ручки» лучшими стали Артем ЯКОВЛЕВ, Александра ФЕДОРЕНКО, Егор ЕЖОВ, Татьяна ИВАНЦОВА, Оксана АНДРИОНОВА и Маргарита ХАЛИМАН.

Призерами конкурса костюмов из отходных материалов «Мусорная мода – 2011» стали ребята из Театра моды «Очарование», Детско-Юношеского Центра им. Боневура, 1 «А» класса школы № 52, Екатерина МАЙБОРОДА, Инна САМУШИЯ и Татьяна ХАРИТОНОВА.

В конкурсе сочинений на тему «Владивосток: будущее без отходов» одержали победу Максим ЦВЕТКОВ, Игорь АФОНИН, Екатерина КРУГЛОВА, Анастасия АФАНАСЬЕВА, Юрий БАКУРОВ, Елизавета ИВАНОВА, Лидия ХИЖНЯК, Валентина ЛУИЗОВА, Анжелика БИБИКОВА, Владислав КРИВОШЕИН, Анастасия ВРИЩ и Валерия МИХАЙЛОВА.

В конкурсе социальной рекламы «Чистый город начинается с тебя» победителями стали Елена ФЕДОРИЩЕВА, Ольга ЛАТЫШЕВА, Юлия ХОЛКИНА, Елена ЯКИМЕНКО, Нина ДУБИНИНА и Александра ВОЛКОВА.

Гостям финального мероприятия «Экошоу-2011» удалось не только познакомиться с конкурсными работами молодежи Владивостока, но насладиться яркими выступлениями лучших творческих коллективов города. Гостей встречала выставка творческих работ победителей. Продемонстрировав на сцене эпатажные костюмы из отходов, юные модели доказали, что для создания броского наряда не нужны дорогие ткани и фурнитура.

Призеров конкурсов награждал заместитель главы Администрации города Константин ЛОБОДА: активные участники мероприятий были отмечены дипломами, а победители – грамотами и подарками. Главный приз – интерактивную доску – получила школа № 52, ученики и учителя которой принимали активное участие во всех мероприятиях.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».