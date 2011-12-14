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40 жилых домов капитально отремонтируют во Владивостоке
Во Владивостоке уже в ближайшее время планируется обновить 40 многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта «Дом, в котором мы живем».
Эта программа пришла на смену программе капремонта по Федеральному закону № 185. Вся необходимая подготовительная работа для ремонта уже завершена в администрации Владивостока. В домах установят 73 лифта, отремонтируют крыши, установят общедомовые приборы учета.
Часть ремонта финансируется из краевого бюджета - это 40% от всей суммы, часть из городского - также 40%. Предусмотрено финансовое участие и самих собственников - 20%.
Проект «Дом, в котором мы живем» рассчитан на 8 лет: 2011-2018 годы. За это время планируется существенно обновить существующий жилищный фонд не только в городе, но и во всем Приморском крае.
Напомним, за последние три года во Владивостоке в рамках реализации Федерального закона №185 было отремонтировано 333 многоквартирных дома. В них меняли инженерные коммуникации, ремонтировали кровли и фасады, устанавливали лифты. В этом году в 500 домах краевого центра обновляют фасады. Столь масштабный ремонт во Владивостоке проводится впервые за его многолетнюю историю.
«Золотой Рог».
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