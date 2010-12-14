Капремонт Владивостока приближается к финишу

В 2010-м Владивостоку на капитальный ремонт жилья была выделена рекордная по сравнению с предыдущими годами сумма - более миллиарда рублей. На сегодняшний день по актам уже принято 177 домов, а в остальных 24-х ремонтные работы близки к завершению.

Напомним, что в федеральную программу капитального ремонта в этом году было включено 197 многоквартирных домов. На их ремонт из федерального, краевого, муниципального бюджетов было выделено 945 млн рублей. В ноябре список был дополнен еще четырьмя домами - Фонд реформирования ЖКХ выделил дополнительно 64 млн рублей на ремонт их фасадов и кровель.

Во избежание отдельных прошлогодних просчетов собственников домов в выборе подрядчиков мэрия рекомендовала ТСЖ надежные ремонтно-строительные организации и осуществляла контроль за ходом ремонтных работ: ведь в общей сумме есть и муниципальные деньги - 37 млн руб.

Согласно ФЗ № 185, из федеральных средств подрядчику выплачивается аванс в размере до 30% от сметной стоимости работ. Остальные деньги он получит лишь после завершения ремонта.

«Подрядные организации, которые мы рекомендовали, имеют собственные средства, поэтому они смогли приступить к ремонту еще в июне, не дожидаясь выплаты аванса. На сегодняшний день в целом работы выполнены более чем на 90%, на большинстве домов ремонт закончен, либо находится на завершающей стадии, - сообщил «ЗР» начальник управления содержания жилфонда Александр ТАБАЧЕНКО. - В основном это работы по замене лифтов. В этом году будет установлено 135 лифтов, 34 из которых по муниципальной программе. Это больше чем за предшествующие 15 лет вместе взятые».

«Что касается четырех домов, дополнительно включенных в программу капремонта, то деньги им были выделены лишь в ноябре, но современные технологии позволяют качественно делать фасады, несмотря на холод. Жильцы выбрали те подрядные организации, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они зашли на объекты в конце октября, когда денег еще не было выделено, просто под наше честное слово. К настоящему времени работы на этих домах выполнены на 60-70% и, я думаю, до конца года будут завершены», - уверен Александр ТАБАЧЕНКО.

Среди проблем, с которыми пришлось столкнуться, начальник управления назвал недостаток у ремонтных организаций квалифицированной рабочей силы в связи с ее оттоком на стройки АТЭС и стремлением некоторых ТСЖ сэкономить на ремонте. Это выражалось как в выборе более дешевых, но не всегда качественных материалов, так и во взаимоотношениях между заказчиком и подрядчиком.

«Мы заключили договор на ремонт кровли и фасада нашего дома (ул. 1-я Морская, 11) со строительно-монтажной компанией «Каньон», которую мэрия Владивостока рекомендовала как надежную подрядную организацию, - поведала нам управляющая ТСЖ «Оптимист» Татьяна ШИЛОВА. - Но мы, мягко говоря, разочарованы. Установленный договором срок окончания ремонтных работ 1 октября, но ремонт так и не завершен. Вопреки закону, запрещающему подрядчику нанимать субподрядные организации, «Каньон» привлек к работе узбеков. Качество работ низкое, все надо переделывать заново. Одним словом, акты приема работ подписывать не будем».

У генерального директора ООО «Каньон» Евгения БАРАНОВА иная точка зрения. По его словам, никаких субподрядных организаций компания не нанимала, все ремонтные работы осуществляются силами ее работников. Помимо ТСЖ «Оптимист», у «Каньона» были заключены договоры на капитальный ремонт еще ряда домов. И во всех работы завершены, акты приемки подписаны.

«Разногласия возникли из-за завышенных требований председателя правления ТСЖ «Оптимист», - считает Евгений Баранов. - Нам было заявлено, что акты приема работ не будут подписаны, если мы не заменим козырек над подъездом. Но договором эта работа не оговорена, а выполнять ее за свой счет мы не обязаны».

До судебной тяжбы дело пока не дошло, но стороны так и не могут прийти к соглашению, поэтому администрация города выступит в качестве мирового судьи. «В ближайшее время мы надеемся решить этот вопрос», - заверил «ЗР» Александр Табаченко.

Городские власти очень заинтересованы, чтобы ремонтные работы были завершены до конца года. Потому как на будущий год Владивостоку на капремонт обещано еще больше - 2 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на ремонт кровель и фасадов домов, расположенных вдоль гостевого маршрута. А это ни много ни мало как треть городского жилого фонда.