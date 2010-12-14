Объединенная оппозиция собирается провести митинг против смены часовых поясов

Объединенная оппозиция - общественное движение (ОД) ТИГР, КПРФ, Яблоко и РОТ ФРОНТ - в рамках общероссийской акции протеста собирает 18 декабря в 12 часов на центральной площади Владивостока митинг против смены часовых поясов.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Приморского края 17 ноября на внеочередной сессии большинством голосов приняли обращение к правительству с просьбой перевести Приморский край в другой часовой пояс МСК +6(GMT +9), то есть уменьшить разницу во времени со столицей с семи до шести часов. А по данным опроса, проведенного активистами ОД ТИГР, лишь 10% опрошенных поддерживают нововведение, 5% заявили, что им все равно, а остальные, то есть 85%, - категорически против смены часового пояса.

По информации движения, жители Самары, Ижевска и Петропавловска-Камчатского - в регионах, где также приняты решения о «приближении» к столице, по вечерам проводят флэш-мобы. Люди собираются вечером перед администрацией и направляют на окна лучи принесенных с собой фонарей. Кроме того, они собрали и уже передали президенту и региональным парламентам подписи с требованием вернуть им привычное время.

На 18 декабря назначена общероссийская акция протеста, которая охватит многие города России. ОД ТИГР имеет свои представительства во Владивостоке, Новосибирске, Калининграде, Санкт - Петербурге, Томске, Омске, Абакане, Ангарске, Калуге, Волгограде, Волжском, Череповце, Ярославле. В их число скоро войдет и Москва.

За создание столичной организации взялся известный в России защитник интересов автовладельцев, руководитель московского отделения Межрегиональной общественной организации «Федерация автовладельцев России» (ФАР) Сергей КАНАЕВ. Новость, распространенная ТИГРом, вызвала недоумение у активистов «ФАР». «ЗР» взял комментарий у первоисточника.

- Я действительно помогаю ТИГРу открывать представительство в Москве, и мне доверили возглавить московское представительство, - заверил «ЗР» Сергей Канаев. - Ни о каком объединении между ФАР и ТИГРом речи не идет. Мы, как и раньше, будем помогать друг другу, и я не вижу в этом ничего плохого, так как многие темы у нас совпадают. Инициатива открытия ТИГРа в Москве принадлежит мне и никакого отношения не имеет к руководству ФАР. Каждое региональное представительство ФАР вправе самостоятельно решать, с кем они будут сотрудничать, а ее члены тем более. Я знаю многих людей из ТИГРа в Питере, Омске, Владивостоке и считаю их своими товарищами. Мне хочется уйти от амбиций и начать помогать лично. Может быть, этому примеру последуют и другие.

Приморское отделение ФАР пока не намерено следовать его примеру.

- Отделение уже имеет договор с ППРО ТИГР и в ближайший год никаких переговоров о сотрудничестве с ОД ТИГР в Приморье не планирует, - пояснила руководитель Приморского отделения и член КС ФАР Анастасия ЗАГОРУЙКО.