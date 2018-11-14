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Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
«Хочу отметить в статье две неточности»
Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен его реакции на публикацию материала «Записки из СИЗО» в респектабельном журнале «Сноб», она из глав которого касалась экс-мэра.
«Прочёл в «Снобе» статью Алексея Малобродского «Записки из СИЗО». Рад, что Алексей Аркадьевич помнит обо мне:) Спасибо ему! Очень сильный, умный, волевой человек, как говорят, «кремень», ещё и с хорошим чувством юмора!
Хочу отметить в статье две неточности. Первая: школу я окончил не с золотой медалью. И вторая: в родном моём селе колодцев не было, а воду подвозила автомашина или трактор (в народе называли «водовозка»).
Ну, и ещё хочу сказать, что, действительно, был убеждённым сторонником и верил во власть, поэтому искренне агитировал за неё, когда принимал участие в выборах или отвечал за них.
Я всегда работал на благо жителей города и края, и исполнял обещанное, даже если это было в ущерб себе и моей семье.
Для тех, кто ещё не читал «Записки из СИЗО», оставляю здесь ссылку».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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