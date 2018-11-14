Православные Владивостока недоумевают по поводу выбора нового города-побратима

Многочисленные предложения наладить отношения с близким по духу и вере городом Салоники из православной Греции чиновниками почему-то раз за разом отметаются

Как уже сообщалось, Владивосток и южнокорейский Пхохан на днях стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских связей подписали и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и мэр города Пхохан Ли Ганг Док. Церемония подписания состоялась в мэрии Пхохана в рамках I Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества.

Само по себе - это весьма знаменательное событие. Владивосток и Пхохан уже более 10 лет поддерживают тесные отношения. Никто не против, чтобы жители двух городов лучше узнали друг друга, а бизнес налаживал еще более тесные отношения. Кто же против того, чтобы, как сказано документе об установлении побратимских отношений, чтобы стороны развивали экономические отношения, проводили совместные международные мероприятия, активно способствовали официальным визитам друг к другу, обмену информацией, мнениями, опытом по различным вопросам.

Однако есть одно «но». Дело в том, что ряд общественных организаций и известных во Владивостоке горожан уже долгое время просят мэрию города поддержать инициативу по установлению побратимских отношений с греческим городом Салоники. Никакой реакции от чиновников пока не последовало.

Ни для кого не секрет, что побратимские отношения столицы Приморья развиваются больше в восточном направлении, что, безусловно, объяснимо, учитывая окружение и связи Владивостока. Но известно, что главный город Приморья европейский по сути, так почему бы не обратить свои взоры на Европу?

Напомним, что на сегодняшний день городами-побратимами приморской столицы являются: Сан-Диего, Такома, Джуно (США), Ниигата, Акита, Хакодате (Япония), Пусан (Республика Корея), Далянь (КНР), Манта (Эквадор), Вонсан (КНДР), Кота-Кинабалу (Малайзия), Владикавказ (Российская Федерация), Яньбянь-Корейский автономный округ (КНР), а теперь и Пхохан (Республика Корея). Заключены соглашения о развитии дружественных связей с городами Шанхай, Чанчунь, Яньтай (КНР), Хошимин (Вьетнам), Донгхэ (Республика Корея), Сакаиминато (Япония). Как вы заметили, Европой, как говорится, и не пахнет.

Выбор на греческий город пал не только потому, что это Европа, а Греция член Евросоюза. Кстати, Салоники - это второй по величине город Греции с населением, вместе с пригородными территориями, более миллиона человек. Примечательно также, что Салоники - город-порт, более того, здесь действует режим порто-франко. По сути это тот же Свободный порт, как и Владивосток. Порт Салоник - второй по грузообороту в Греции, уступая только Пирейскому порту. Благодаря режиму порто-франко через него идут грузы государств Балканского полуострова и всей юго-восточной Европы.

В пользу этого выбора говорит и еще один немаловажный факт - Греция страна православная, здесь находится огромное количество значимых для православных святынь. На весь православный мир Салоники знамениты тем, что здесь, в базилике святого Димитрия, хранятся мощи святого великомученника Дмитрия Салунского, покровителя города. Кроме того, в окрестностях Салоник находится монастырь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где покоятся мощи св. Арсения Каппадокийского и святого старца Паисия Святогорца. Всего в нескольких часах езды от города находятся известные на весь мир монастыри Метеоры, и именно из Салоник паломники со всего мира начинают свое путешествие на святой Афон.

Важная историческая деталь, которая вряд ли кого оставит равнодушным. Именно в Салониках (в древности город назывался Солони) родились и начали свою просветительскую деятельность небезызвестные братья - святые Кирилл и Мефодий, создатели старославянской азбуки и церковно-славянского языка, христианские проповедники. Именно от них пошел русский язык. Братья канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные «учители словенские».

Благодаря столь желанному побратимству и межцерковному взаимодействию повышается шанс, что до Владивостока будут чаще доезжать значимые православные святыни при организации их временного пребывания на территории России.

Салоники мог бы стать первым зарубежным православным братом Владивостока. Настоятель храма святой мученицы Татианы протоиерей Максим Романенко видит данное сотрудничество следующим образом: «Это действительно замечательная инициатива. Салоники, по-старославянски Солоунь, древнейший город, оплот православия. Он упоминается в посланиях апостола Павла. Это очень серьезное дело, конечно, такие вещи решаются на уровне святейшего митрополита и патриарха, на уровне администраций. Но я уверен: церковь пойдет навстречу и будет рада, если чиновники будут с этим согласны и начнут соответствующую работу. Как это будет с внешней стороны? Обмен святынями, прибытие икон, мощей. Обмен культурным опытом. Побрататься с таким важным для православия центром было бы здорово, это очень важно».

Некоторые жители Владивостока поддерживают братание с Салониками и надеются на резкое культурное развитие российского города у моря. Возможно, в ближайшее время в коридорах вузов столицы Приморья мы увидим студентов из Греции. Так, по мнению Александра Зубрицкого, директора Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», российской общественной организации, занимающейся популяризацией русского языка и культуры, сделать Владивосток и Салоники городами-побратимами - очень хорошая идея, так как эти города близки по духу, а культурные и общественные связи позволят больше узнать о жизни людей в них, и обогатить друг друга новыми знаниями и опытом. Также, по мнению Александра Зубрицкого, важно, чтобы побратимские связи не были чем-то дежурным и проходным, а контакты между городами поддерживались на постоянной основе и были максимально насыщенными, тогда идея связей на муниципальном уровне показывает прекрасные результаты.

Также, на фоне заметного охлаждения российско-европейских отношений, установление побратимских связей с европейским городом станет своего рода прорывом, который может подтолкнуть и другие российские муниципалитеты налаживать прямой диалог с городами Евросоюза. Простым людям, далеким от большой политики, как известно, делить особо нечего.

Так что тот факт, что идею сделать Салоники побратимом Владивосток опять задвинули в долгий ящик, очень расстроила инициаторов этой идеи. Особенно из среды православных приморцев.