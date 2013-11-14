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Во Владивостоке появится своя Поклонная гора
Несмотря на то что до празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается еще полтора года, глава Владивостока Игорь Пушкарёв уже дал старт работам по подготовке этого важного события. Все основные вопросы мэр обсудил вместе с участниками Общегородского пленума Совета ветеранов.
Помимо традиционных празднований к юбилею Победы власти города планируют построить музейно-исторический комплекс на полуострове Назимова (наподобие Поклонной горы в Москве). Идею строительства такого комплекса глава города обсуждал с владивостокцами этим летом. По итогам голосования этот проект поддержали порядка 20 тысяч горожан.
«В бюджете города на 2014 год запланированы средства на разработку проекта планировки музейно-исторического комплекса воинской славы на полуострове Назимова, строительство музея воинской славы, строительство памятной Стелы. Это то, что мы выносили на обсуждение всех горожан, - подчеркнул Игорь Пушкарёв. - Сейчас земля находится в стадии оформления, идет процесс передачи от Министерства обороны».
Кроме того, планируется к памятной дате создание на полуострове Саперном мемориального участка с парковой зоной для захоронения уходящих из жизни ветеранов. Уже сейчас стартовали работы по ревизии мест захоронений ветеранов, все они будут приведены в порядок. Напомним, что активисты и студенты города наводят порядок на могилах фронтовиков в рамках акции «Гордость», которая стала во Владивостоке уже доброй традицией.
Все мемориалы и памятники города к памятной дате будут приведены в порядок. А Парк Победы обретет свою Стену памяти, на которой будут выбиты имена погибших владивостокцев. На фасаде здания Дома молодежи будет размещен Орден Победы.
В преддверии праздника будут традиционно организованы и проведены конкурсы, выставки, концерты, встречи участников Великой Отечественной с подрастающим поколением. За счет привлечения спонсоров во Владивостоке готовится к изданию Книга памяти, в которую будут вписаны имена ушедших из жизни после войны фронтовиков. По задумке председателя городского Совета ветеранов Якова Кана городским общеобразовательным школам присвоят имена героев владивостокцев. Рассматривается вопрос о присвоение недавно сданным школам в Снеговой Пади имен Героев России родом из Владивостока.
Кроме этого, на заседании пленума обсудили и вопросы по оказанию помощи в содержании жилья, медицинскому обеспечению ветеранов, посещению ветеранов, находящихся на лечении. Как подчеркнул Игорь Пушкарёв, вопросы зубопротезирования в городе решаются, сейчас эта услуга оказывается ветеранам со скидкой в 50% стоматологической клиникой «Самсон». Ремонт жилья ветеранов будет организовываться за счет внебюджетных средств, к решению этого вопроса будут привлекаться спонсоры - предприятия и организации всех форм собственности.
А уже в начале следующего года владивостокские ветераны отправятся по местам боевых сражений. Владивостокцы побывали уже во многих городах, привезли оттуда капсулы с землей, которые были замурованы в Стену памяти на Корабельной набережной. Ветеранам предстоит еще посетить Калининград, Берлин и Санкт-Петербург. Уже сейчас формируются делегации ветеранов.
В завершении встречи ветераны поблагодарили главу города Игоря Пушкарёва за внимание и заботу, за помощь, которую администрация приморской столицы оказывает им.
Фото shishkarev.ru.
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