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Саммит АТЭС - 2012
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За три месяца до саммита АТЭС-2012 территория ДВФУ на о. Русский будет полность перекрыта спецслужбами

14 Ноября 2011, 18:14 | Владивосток

Во Владивостоке в ходе крупномасштабных учений сотрудники службы безопасности, которые охраняют стройплощадку ДВФУ на Русском острове, первыми обнаружили торпеду рядом с паромом.

Учения внутренних войск, ФСБ и других силовых ведомств Приморья под названием «Метель-2011» прошли на полуострове Саперный, - сообщает пресс-служба генподрядчика строительства ДВФУ ЗАО «Крокус». По легенде, условные террористы пытались взорвать одно из судов у причала в бухте Аякс. Сейчас на полуострове Саперный завершается строительство Дальневосточного Федерального Университета, а в сентябре 2012 года соберутся главы 21 государства-участника саммита АТЭС. Сотрудникам охранного агентства «Страга-Секьюрити», которые обеспечивают безопасность стройплощадки компании «Крокус», удалось раньше всех обнаружить бомбу. Это оказался муляж торпеды, который был заложен у причала Русского острова.

«Сотрудники охраны на пирсе обратили внимание на странный предмет в воде. Он напоминал торпеду. Как раз в этот момент проходила разгрузка парома. Охранники Сергей Канаш и Андрей Аминов отреагировали моментально – паром тут же отвели на безопасное расстояние и вызвали саперов, которые и «обезвредили» торпеду», - рассказал начальник службы безопасности компании «Крокус» Игорь Терновский.

Как сообщил заместитель генерального директора Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский, на протяжении всего периода строительства компания тесно взаимодействует со всеми силовыми ведомствами Приморья для того, чтобы обеспечить безопасность на стройплощадке стратегического государственного объекта, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

«На строительстве ДВФУ приняты беспрецедентные меры безопасности. Мы взяли во внимание трагический опыт терактов последних лет и обеспечили на стройплощадке многоуровневую систему безопасности. Во-первых, работает служба безопасности компании «Крокус», работает крупнейшее в Приморье частное охранное предприятие, кинологи с собаками, организован пункт полиции. На острове регулярно работают сотрудники ФСБ и УВД, проводятся постоянные рейды», - отметил Ярослав Воскресенский.

Кроме того, за три месяца до саммита АТЭС территория кампуса ДВФУ будет полностью перекрыта спецслужбами, ответственными за безопасность глав государств.


Автор: По сообщениям пресс-служб
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