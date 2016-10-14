Почта России во Владивостоке открыла Всероссийскую декаду подписки

13 октября в центральном почтовом отделении Владивостока состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Всероссийской декады подписки и благотворительной акции «Дерево добра».

Осенняя Всероссийская декада подписки проходит с 13 по 23 октября во всех отделениях Почты России, а также на сайте podpiska . pochta . ru . В ходе нее читатели смогут выписать газеты и журналы со скидкой. В рамках декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает цену на доставку: на 10% – для федеральных изданий и до 15% – для региональных и местных СМИ по каталогу Почты России.

В день открытия Всероссийской декады подписки каждый желающий смог оформить подписку по льготной цене на печатные издания с новостями края, культуры и жизни страны, познавательные детские издания. Издатели приморских газет и журналов подготовили для постоянных читателей специальные предложения, призы и подарки за подписку. На улицах города почтовики вручали всем прохожим периодические издания.

«Всероссийская декада подписки является настоящим общекультурным событием, дает возможность познакомиться нашим клиентам с печатной прессой, и сделать выбор в пользу нескольких нужных изданий», – отметила в своем выступлении руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Единый день подписчика поддержали государственные службы Приморского края. Представители Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов предоставили консультацию по вопросам государственных услуг, а также оформили благотворительную подписку «Дерево добра» в адрес детских домов.

Отметим, в рамках Всероссийской декады подписки на сайте podpiska. pochta. ru можно выписать издания для получателей в других регионах России. В отделениях почтовой связи операторы почтовой связи проконсультируют по времени выхода изданий, а также подберут для подписчиков нужное издание по лучшей цене.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.