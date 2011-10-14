ДВФУ и ведущие СМИ Приморья договорились о реализации совместных проектов

Владимир Миклушевский пригласил руководителей приморских средств массовой информации, о чем уже сообщал "ЗР", к сотрудничеству в области новых интересных проектов. Об этом ректор ДВФУ сообщил на встрече с главными редакторами и директорами ведущих краевых изданий, интернет-порталов, теле- и радиоканалов, которая состоялась 11 октября.

На встрече ректор рассказал руководителям краевых СМИ о перспективах развития Дальневосточного федерального университета, особенностях процесса реорганизации вуза, планах на данный учебный год, переезде на остров Русский. Как отметил Владимир Миклушевский, в вузе ставка делается на проектную работу, и поэтому ДВФУ открывает перед средствами массовой информации широкое поле для сотрудничества, причем речь идет не только взаимодействии в рамках информационных поводов или размещения рекламы.

— Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность реализовывать конкретные проекты, направленные как на модернизацию учебного процесса, например, в области современного журналистского образования, так и на социальную, общественную, деловую активность и многое другое, — рассказал Владимир Миклушевский. — Например, с одним из ведущих информационных агентств Приморья мы обсуждаем проект создания на базе ДВФУ Дискуссионной площадки... Сами по себе такие проекты смогут стать хорошим информационным поводом.

Особенный интерес у руководителей приморских СМИ вызвала возможность существенно модернизировать процесс подготовки журналистов — от организации спецкурсов по новейшим аспектам современных масс-медиа для студентов до создания совершенно новой учебной телевизионной студии. Кроме того, оказалось, что у многих руководителей СМИ уже есть идеи проектов, которые можно было бы реализовать совместно с Дальневосточным федеральным университетом.

— Существенную помощь в реализации проектов смогут оказать команды проектных менеджеров, подготовку которых мы начали в ДВФУ, — добавил Владимир Миклушевский. — Уверен, что в дальнейшем эти проекты сами смогут работать на пользу как университету, так и СМИ: вспомните, например, телепередачу «Умницы и умники» — это уже самостоятельный бренд, который ассоциируется как с МГИМО, так и с Первым каналом.

Уже в ближайшее время руководители нескольких средств массовой информации предложат ректору ДВФУ свои идеи.