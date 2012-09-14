Во Владивостоке выросли 20 тысяч кв. метров социального жилья

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Во Владивостоке завершается строительство второй очереди жилых домов на улице Олега Кошевого. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию два 16-этажных дома на 360 квартир общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, сейчас в домах завершаются отделочные работы. Так как дома строятся для социальных нужд, каждая квартира будет сдана «под ключ» - выполнена отделка, установлена необходимая сантехника.

Строительство ведется за счет краевого бюджета. Стоимость данного проекта составила около 510 миллионов рублей.

Напомним, что строительство объектов на Олега Кошевого подразумевает три этапа. В декабре прошлого года в эксплуатацию был сдан первый 10-ти этажный дом на 99 квартир. Кроме того, уже началось строительство третьего этапа - один 25-ти этажный жилой дом на 240 квартир планируется достроить к июню 2013 года.

Досье "ЗР"

Шестнадцатиэтажный жилой дом запроектирован монолитным в конструктивной системе "безригельный каркас". Заполнение наружных стен трехслойными андезитобазальтовыми блоками с пенополистирольным утеплителем и облицовкой фасадных поверхностей красным, облицовочным, керамическим кирпичом с поэтажным опиранием. Ограждение лоджий из желтого керамического кирпича толщиной 120 мм. Высота жилого этажа 2,8 м, технического этажа и подполья 2,4м.

Все квартиры предназначены для улучшения жилищных условий приморцев в рамках краевых целевых программ переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения квартирами молодых семей, а также детей-сирот, ветеранов, социально-незащищённых граждан.

«Золотой Рог».