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В ДВФУ может попасть любой желающий
14 Сентября 2012, 19:40 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского для приморцев с 17 сентября по 17 октября будут организованы экскурсионные поездки на территорию кампуса ДВФУ, где прошли мероприятия Недели саммита АТЭС.
Запись на экскурсии будет производиться по телефону: (423) 220-92-68, начало записи - 17 сентября с 11:00.
Экскурсии имеют организованный характер, въезд на территорию кампуса ДВФУ осуществляется на экскурсионных автобусах.
Напомним, что в рамках экскурсий жители края смогут осмотреть конференц-центр и конференц-залы ДВФУ, где проходили заседания саммита АТЭС, современный спорткомплекс и общежития и погулять по новой набережной.
«Золотой Рог».
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