В ДВФУ может попасть любой желающий

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского для приморцев с 17 сентября по 17 октября будут организованы экскурсионные поездки на территорию кампуса ДВФУ, где прошли мероприятия Недели саммита АТЭС.

Запись на экскурсии будет производиться по телефону: (423) 220-92-68, начало записи - 17 сентября с 11:00.

Экскурсии имеют организованный характер, въезд на территорию кампуса ДВФУ осуществляется на экскурсионных автобусах.

Напомним, что в рамках экскурсий жители края смогут осмотреть конференц-центр и конференц-залы ДВФУ, где проходили заседания саммита АТЭС, современный спорткомплекс и общежития и погулять по новой набережной.

«Золотой Рог».