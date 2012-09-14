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Кампус ДВФУ засияет огнями с начала учебного года
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Фонтан, водопады, подсветка на набережной, между жилыми и учебными корпусами начнут работать в круглосуточном режиме, когда в университет переедут студенты.
После проведения саммита АТЭС красочное освещение и работа искусственного водопада, и фонтана на прогулочной набережной временно приостановлена. Зажигать ежедневно сотни лампочек на территории кампуса ДВФУ на сегодняшний момент не для кого. Все иностранные и российские гости покинули остров Русский. Кампус ДВФУ находится в ожидании студентов, для переезда которых, на острове практически все готово. В студенческих общежитиях, где недавно проживали делегаты, наводят порядок. В здании студенческого центра, где проходили основные мероприятия саммита, и был расположен международный пресс-центр, производится демонтаж экспозиций, а так же установка временно демонтированной мебели (в т.ч. установка кресел в зале, где проходила пресс-конференция главы государства). В кампусе делают все, для комфортной студенческой жизни.
« Нецелесообразно освещать кампус, в котором никто не живет – расходовать финансовые средства и электричество впустую. Набережная, зона отдыха, пешеходные дорожки, а так же жилые и учебные корпуса будут освещаться в полной мере, когда первые студенты и преподаватели заедут в университет. То же самое касается работы водопада на набережной и фонтана», рассказал заместитель директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский, сообщили «ЗР» в пресс-службе компании.
«Золотой Рог».
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