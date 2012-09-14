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Под конец сезона владивостокцам вернули бесплатный пляж
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Проверкой, проведенной прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока, установлено, что индивидуальный предприниматель Степанян А. А. в нарушение ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации незаконно установил и взимал плату с граждан в размере 50 рублей за проход на территорию пляжа «Юбилейный», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, 7.
По результатам проверки в Советский районный суд г. Владивостока прокурором района было направлено исковое заявление о признании незаконными действий ИП Степанян А.А. по взиманию платы за проход на территорию пляжа «Юбилейный» и о прекращении этой незаконной деятельности.
Судом требования прокурора Фрунзенского района Владивостока удовлетворены в полном объеме.
Взимание платы арендатором пляжа «Юбилейный» ИП Степанян А.А. за проход на территорию популярного места отдыха горожан признано незаконным. Судом наложен запрет на действия арендатора.
«Золотой Рог».
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