Под конец сезона владивостокцам вернули бесплатный пляж

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Проверкой, проведенной прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока, установлено, что индивидуальный предприниматель Степанян А. А. в нарушение ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации незаконно установил и взимал плату с граждан в размере 50 рублей за проход на территорию пляжа «Юбилейный», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, 7.

По результатам проверки в Советский районный суд г. Владивостока прокурором района было направлено исковое заявление о признании незаконными действий ИП Степанян А.А. по взиманию платы за проход на территорию пляжа «Юбилейный» и о прекращении этой незаконной деятельности.

Судом требования прокурора Фрунзенского района Владивостока удовлетворены в полном объеме.

Взимание платы арендатором пляжа «Юбилейный» ИП Степанян А.А. за проход на территорию популярного места отдыха горожан признано незаконным. Судом наложен запрет на действия арендатора.

«Золотой Рог».