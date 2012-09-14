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Спорткомплекс «Молодежный» соберет неравнодушных владивостокцев
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Во Владивостоке 22 сентября 2012 года на базе спорткомплекса «Молодежный» (озеро Чан) пройдет спортивный праздник в поддержку проекта «Наш доступный город». Цель мероприятия – в очередной раз обратить внимание общества на неприспособленность среды для маломобильных граждан.
Проект «Наш доступный город» отстаивает интересы многих групп населения, таких как: молодые мамы с колясками, маленькие дети, велосипедисты, роллеры, скейтеры, пенсионеры, ветераны, инвалиды-колясочники, слабовидящие, люди нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все эти группы людей испытывают неудобства в передвижении по городу из-за отсутствия пандусов, наличия высоких ступенек и бордюров, узких проемов входных дверей. Участники акции планируют первую очередь обратить внимание на пешеходные тротуары, подземные и надземные пешеходные переходы, автобусы и автобусные остановки, здания органов государственной власти, больницы, поликлиники, вузы, торговые центры, кинотеатры, библиотеки, места массового отдыха горожан.
В рамках мероприятия планируется провести веселые старты, парные забеги, марафон, церемонию награждения, фуршет. Но главное всех ждет приятное времяпрепровождение, море общения, и прогулка на свежем воздухе в красивом месте. По итогам этого события будет создан союз граждан за безбарьерную среду.
Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 12.00.
Там где удобно маломобильному человеку, там удобно всем!
Просим вас принять участие и осветить данное мероприятие.
«Золотой Рог».
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