www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 58.72 р.
EUR: 75.54 р. 10 CNY: 96.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Спорткомплекс «Молодежный» соберет неравнодушных владивостокцев

14 Сентября 2012, 16:18 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Во Владивостоке 22 сентября 2012 года на базе спорткомплекса «Молодежный» (озеро Чан) пройдет спортивный праздник в поддержку проекта «Наш доступный город». Цель мероприятия – в очередной раз обратить внимание общества на неприспособленность среды для маломобильных граждан.

Проект «Наш доступный город» отстаивает интересы многих групп населения, таких как: молодые мамы с колясками, маленькие дети, велосипедисты, роллеры, скейтеры, пенсионеры, ветераны, инвалиды-колясочники, слабовидящие, люди нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все эти группы людей испытывают неудобства в передвижении по городу из-за отсутствия пандусов, наличия высоких ступенек и бордюров, узких проемов входных дверей. Участники акции планируют первую очередь обратить внимание на пешеходные тротуары, подземные и надземные пешеходные переходы, автобусы и автобусные остановки, здания органов государственной власти, больницы, поликлиники, вузы, торговые центры, кинотеатры, библиотеки, места массового отдыха горожан.

В рамках мероприятия планируется провести веселые старты, парные забеги, марафон, церемонию награждения, фуршет. Но главное всех ждет приятное времяпрепровождение, море общения, и прогулка на свежем воздухе в красивом месте. По итогам этого события будет создан союз граждан за безбарьерную среду.

Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 12.00.

Там где удобно маломобильному человеку, там удобно всем!

Просим вас принять участие и осветить данное мероприятие.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru