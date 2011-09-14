Приморские коммунальщики завершат прокладку сетей южного планировочного района в ноябре

В южном планировочном районе Владивостока проложено 11 километров коммуникационных сетей, это 38 процентов общей протяженности, предусмотренных проектом. Как сообщает генеральный подрядчик строительства КГУП «Примводоканал», набранные сегодня темпы работ позволят строителям завершить основные работы до ноября этого года.

К южному планировочному району относятся Первомайский и часть Ленинского района города. Строящиеся здесь коммуникационные сети будут собирать бытовые стоки и направлять их на очистные сооружения.

Напомним, в минувшие выходные начали работу очистные сооружения центрального планировочного района города. Строительство южных очистных сооружений также близится к завершению. Вместе с центральными и северными очистными, они составят единую систему по переработке бытовых стоков Владивостока. Это позволит полностью прекратить сброс канализации в море и городские речки.

По мнению экспертов, благодаря работе очистных уже через 2-3 года восстановится рекреационный потенциал многих бухт, пляжей и других зон отдыха в черте Владивостока.

Как отмечает губернатор Приморского края Сергей Дарькин, строительство очистных сооружений - один из приоритетных для Владивостока проектов, реализация которого позволит улучшить экологическое и санитарное состояние прибрежной акватории. «После окончания всех работ Владивосток получит надёжную современную коммунальную инфраструктуру, учитывающую планы развития города на десятки лет вперёд», - считает он.