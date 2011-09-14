www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморские "ковчеговцы" отправились в первое путешествие в Китай

14 Сентября 2011, 19:22 | Владивосток

Общественная организация инвалидов "Ковчег" из Владивостока организовала поездку группы инвалидов-колясочников в Китай. 14 сентября группа из 25 человек выехала в китайский город Хуньчунь, чтобы познакомиться с соседней страной, подружиться с китайскими инвалидами, поделиться собственным опытом реабилитации, идеями и способами времяпровождения.

Для людей с ограниченными возможностями будут созданы все условия для комфортного пребывания в Китае. Планируется посетить буддийский Храм, побывать на чайной церемонии и встретиться с китайскими инвалидами.

Артем Моисеенко, председатель общественной организации инвалидов «Ковчег», координатор проекта «Единая страна» в Приморском крае: « В финансировании выезда в Китай нам помогали Департамент по туризму администрации Приморского края, Приморское отделение Российского союза туриндустрии, туристическая фирма "Моринстур", также спонсорскую помощь оказала Лариса Белоброва, занимающаяся благотворительной деятельностью. Спасибо всем за помощь, ведь это очень значимое для нас событие. Никогда раньше во Владивостоке не осуществлялся выезд инвалидов-колясочников за границу в таком количестве. В трехдневную поездку отправляются 25 человек, из них 17 инвалидов, остальные - сопровождающие. В Хуньчунь едут те, кто принимает наиболее активное участие в деятельности "Ковчега". В следующий раз возьмем в поездку других.

Для первого выезда за границу выбрали Хуньчунь, потому что это не очень далеко. Для начала нужно посмотреть, как "ковчеговцы" перенесут дорогу. Планируем посетить буддийский Храм, побывать на чайной церемонии и, конечно же, встретиться с китайскими инвалидами. Хотим поделиться своим опытом реабилитации, рассказать и показать, как интересно мы проводим время. Думаю, что проведем несколько спортивных соревнований по теннису, дартцу, бочу. А зимой собираемся пригласить китайских инвалидов в гости во Владивосток, на подледную рыбалку. У нас уже есть опыт проведения подобной зимней вылазки. Наши "ковчеговцы" с нетерпение ждут, когда наступит теплый зимний денек, чтобы выехать на рыбалку. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В Хуньчунь мы берем с собой видеозаписи с нашими мероприятиями. Покажем, что и для колясочника активный отдых вполне реален».

Автор: Пресс-служба ДВМООИ «Ковчег»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru