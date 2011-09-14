Приморские "ковчеговцы" отправились в первое путешествие в Китай

Общественная организация инвалидов "Ковчег" из Владивостока организовала поездку группы инвалидов-колясочников в Китай. 14 сентября группа из 25 человек выехала в китайский город Хуньчунь, чтобы познакомиться с соседней страной, подружиться с китайскими инвалидами, поделиться собственным опытом реабилитации, идеями и способами времяпровождения.

Для людей с ограниченными возможностями будут созданы все условия для комфортного пребывания в Китае. Планируется посетить буддийский Храм, побывать на чайной церемонии и встретиться с китайскими инвалидами.

Артем Моисеенко, председатель общественной организации инвалидов «Ковчег», координатор проекта «Единая страна» в Приморском крае: « В финансировании выезда в Китай нам помогали Департамент по туризму администрации Приморского края, Приморское отделение Российского союза туриндустрии, туристическая фирма "Моринстур", также спонсорскую помощь оказала Лариса Белоброва, занимающаяся благотворительной деятельностью. Спасибо всем за помощь, ведь это очень значимое для нас событие. Никогда раньше во Владивостоке не осуществлялся выезд инвалидов-колясочников за границу в таком количестве. В трехдневную поездку отправляются 25 человек, из них 17 инвалидов, остальные - сопровождающие. В Хуньчунь едут те, кто принимает наиболее активное участие в деятельности "Ковчега". В следующий раз возьмем в поездку других.

Для первого выезда за границу выбрали Хуньчунь, потому что это не очень далеко. Для начала нужно посмотреть, как "ковчеговцы" перенесут дорогу. Планируем посетить буддийский Храм, побывать на чайной церемонии и, конечно же, встретиться с китайскими инвалидами. Хотим поделиться своим опытом реабилитации, рассказать и показать, как интересно мы проводим время. Думаю, что проведем несколько спортивных соревнований по теннису, дартцу, бочу. А зимой собираемся пригласить китайских инвалидов в гости во Владивосток, на подледную рыбалку. У нас уже есть опыт проведения подобной зимней вылазки. Наши "ковчеговцы" с нетерпение ждут, когда наступит теплый зимний денек, чтобы выехать на рыбалку. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В Хуньчунь мы берем с собой видеозаписи с нашими мероприятиями. Покажем, что и для колясочника активный отдых вполне реален».