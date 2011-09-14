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Очистные сооружения введены в эксплуатацию
С сентября 2011 года неочищенных сточных вод в прибрежных заливах будет значительно меньше. Запуск очистных - не менее значимое событие для краевого центра, чем строительство, идущее на острове Русском или два будущих моста.
Запущены очистные сооружения Центрального планировочного района Владивостока.
Они будут собирать стоки с улицы Бородинской, районов Эгершельда, с части домов улицы Светланской, Первой Речки, проспекта 100-летия Владивостока, БАМа, Второй Речки и жилого района «Снеговая падь». На торжественной процедуре ввода в эксплуатацию присутствовал первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, губернатор Сергей ДАРЬКИН и глава города Игорь ПУШКАРЕВ.
Это одни из самых мощных очистных в стране. Например, в Сочи строятся очистные на 70 тысяч кубометров в сутки. Во Владивостоке, когда будут введены все площадки очистных, они будут обрабатывать 420 тысяч кубометров стоков в сутки. Так что город имеет возможность расти.
«Строительство очистных сооружений изначально было одним из приоритетных проектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, - резюмировал губернатор Приморского края Сергей Дарькин. - Благодаря им мы действительно сможем существенно улучшить экологическую обстановку во Владивостоке и Приморье. Кроме того, цель кардинального обновления экономики Приморского края - создание комфортных и безопасных условий жизни для приморцев. А хорошее состояние окружающей среды, которое будет поддерживаться благодаря работе очистных сооружений, - одно из основных понятий безопасности жизни».
Для того, чтобы канализационные стоки попали на очистные, в столице Приморья прокладывается 83 километра сетей. Это самотечный и напорные коллекторы, и плюс ведется строительство насосных станций. Очистные сооружения рассчитаны минимум на 50 лет. Сделаны они, уверяют в «Приморском водоканале», на совесть с большим запасом прочности и качества материалов.
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