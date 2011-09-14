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Банк «Приморье» подарит Владивостоку магнолии
Магнолии, одни из самых экзотических и прекрасных представителей растительного мира, украсят улицы Владивостока уже весной 2012 года и сделают его действительно уникальным.
Появление в нашем городе этого деревца с крупными снежно-белыми цветами, обладающими гипнотическим запахом, станет возможным благодаря разворачивающемуся долговременному сотрудничеству Банка «Приморье» и Ботанического сада-института. Банк помог учреждению науки в восстановлении экспериментальной теплицы. В ней уже этой осенью будут посеяны и проведут первые пять лет жизни магнолии, которым и суждено стать экзотическими первенцами в зеленом наряде города. Одно из условий партнерства – каждую весну часть сеянцев будет высаживаться в парках, скверах и аллеях Владивостока, в условиях, пригодных для здорового роста и цветения. Всего до 2015 года предполагается высадить более 100 саженцев этих удивительных растений.
«Мы уже приступили к работам по восстановлению теплицы», – отметил директор Ботанического сада доктор биологических наук Павел КРЕСТОВ. – Магнолии – очень красивые и необычные растения. До этого жители Владивостока могли любоваться ими только на территории Ботанического сада, а теперь, с помощью одного из крупнейших региональных банков, они своим цветением украсят наиболее посещаемые места Владивостока, доставляя горожанам удовольствие и радость».
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