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Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
В столице Приморья ремонт ведется на десяти улицах
Ремонт ведется сейчас на 10 улицах Владивостока. Большая часть объектов, по словам подрядчиков, должна быть сдана в середине августа. К слову, первоначальный срок завершения работ по контракту - 30 сентября, однако с дорожниками была достигнута договоренность значительно сократить сроки. Так, ремонт на улицах Бестужева, Прапорщика Комарова и Карьерной обещано завершить к 15 августа, на Русской и Светланской – к 20 августа, Спортивной – к 30-му.
«Подрядчики обещали найти все ресурсы и возможности для того, чтобы сдержать свое слово. Профессионал, называя сроки, оценивает риски, объем работ и особенности местного климата. В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у них было время расслабляться, а для того, чтобы раньше их закончить», - заявил Виталий Веркеенко.
Глава Владивостока подчеркнул, что подрядчики, работающие на муниципальных контрактах, несут ответственность перед жителями и за качество, и за культуру производства работ.
«Средства на ремонт дорог по БКД выделены большие - более 450 миллионов рублей. Подрядчикам должно быть не стыдно за выполненные работы и за дорожную обстановку, которая под конец сезона отпусков не должна усугубляться затянувшимся ремонтом», - акцентировал глава города.
Напомним, ускорить сроки на объектах, ремонтируемых по программе БКД, глава Владивостока поручил во время рабочей поездки по городским дорогам в конце июля. Тогда же Виталий Веркеенко пообещал лично приехать на приемку работ. «Если не справитесь, поставлю вопрос о возможности дальнейшего участия в муниципальных контрактах. Также жесткие требования по гарантийному ремонту обязательно будут», - подчеркнул глава.
Объем работ по каждому из объектов – действительно масштабный. Так, на улице Спортивной проведен ремонт системы ливневой канализации, на всех объектах заменяют люки и решетки инженерных сетей, а также бордюрный камень. На Адмирала Кузнецова идет ремонт трех подпорных стен, на улице Бестужева – дополнительно заменили шесть лестниц.
Одновременно с проезжей частью на всех объектах благоустраивают тротуары. Важная часть ремонта всех дорог – укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), который обеспечивает особую прочность и долговечность дороги. Специалисты говорят, что этот слой обладает такими важными свойствами, как водонепроницаемость и морозостойкость, высокая трещиностойкость, хороший уровень сцепления с автомобильными покрышками и другие. Кроме того, смесь самонивелируется под действием температур, то есть асфальт практически «лечит» сам себя». ЩМА уже хорошо зарекомендовал себя на многих дорогах Владивостока, капитально отремонтированных в последние годы. По завершении всех работ подрядчики нанесут дорожную разметку.
СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»:
По программе «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке идет ремонт на 10 улицах:
- ул. Светланская;
- ул. Прапорщика Комарова;
- ул. Коммунаров;
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- ул. Спортивная;
- ул. Порт-Артурская (пос. Трудовое);
- ул. Русская;
- ул. Адмирала Кузнецова;
- ул. Бестужева;
- ул. Карьерная.
Светлана СМИРНОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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