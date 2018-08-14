Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде

Мастер-классы по созданию эко-сувениров и национальных блюд народов юга Приморья ждут гостей фестиваля «Земля леопарда – на стыке культур» на этих выходных. Помимо всего прочего каждый сможет изготовить собственного барабашку, узнать секреты приготовления татарского кыстыбыя и научиться рисовать на воде в технике эбру.

Краевой творческий фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» пройдет 18-19 августа с 12.00 до 18.00 в селе Барабаш. Фестиваль призван познакомить жителей, а также гостей Приморья с уникальным богатством Хасанского района – его природным, историческим и культурным потенциалом. С этой целью в «доме леопарда» пройдут концертные выступления народных диаспор Приморья и фолк-групп, а также будут работать несколько тематических площадок.

Программа фестиваля рассчитана на взрослых и детей. Еще до начала праздника и в течение дня в 10:30, 13:30 и 15:30 его гости смогут попасть на экскурсию по экологическому маршруту «Тропой леопарда». В 12:00 у визит-центра национального парка начнутся выступления музыкантов, а на соседних площадках откроются сувенирная и кулинарная ярмарки. Здесь гости фестиваля смогут не только приобрести разнообразную хенд-мейд продукцию, но и попробуют научиться создавать ее сами.

Так, благодаря мастер-классам гости фестиваля смогут на практике узнать секреты приготовления традиционных корейских лепешек, армянской долмы, татаро-башкирского кыстыбыя, приморской ухи, а также целебного чая из трав Хасанского района.

Любители декоративного искусства оценят открытые творческие уроки. Мастера покажут, как создать цветок лотоса из лент, научат технике рисования на воде эбру, на глазах зрителей сделают свечи из вощины, а также вместе с гостями фестиваля изготовят оберег «Земли леопарда» – «барабашку» – куколку из сена, выполненную в славянском стиле и олицетворяющую символ местного Барабашского леса. Кроме того, в программе мастер-классов – создание леопардовых значков, художественная роспись фигурок животных.

Главная мысль фестиваля – гармония между природой и людьми различных культур – проходит красной нитью через все его события. Лес делится с человеком своими богатствами, если он относится к нему бережно. Именно эти богатства будут представлены на ярмарке «Дары Барабашского леса». Здесь можно будет приобрести местную домашнюю продукцию, мед, лекарственные дикоросы и травы, а также продукты, собранные и выращенные в Хасанском районе.

Фестиваль «Земля леопарда - на стыке культур» ждет вас 18-19 августа с 12.00 до 18.00 у визит-центра национального парка по адресу ул. Хасанская 6А.

ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ