Не протекайте мимо!

Потоки воды, которые должны попадать в канализацию, текут где придется, портят улицы Владивостока и превращают прибрежные заводи в мутные лужи

Последствия тайфунов проще и дешевле предотвратить, чем, дождавшись, их ликвидировать затем, сетуя на нехватку денег, отсутствие для этого рабочих рук, нужных материалов или даже маневренного жилья для тех, кто из-за стихии лишился своего крова. И главный вопрос, который при этом необходимо решать – это отвести упавшую с неба воду в естественные русла и искусственные ливнестоки, чтобы она без задержки ушла куда ей положено.

В этом отношении государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы решает ряд серьезных задач. Однако ливневая канализация Владивостока раз за разом доказывает, что она несовершенна, и, вероятно, требуется применить передовой японский, германский и иной заграничный опыт, чтобы ни один тайфун в будущем не мог бы парализовать в городе движение и смыть дороги.

Если вы никогда не видели, как поток машин гонит по руслу ул. Светланской впереди себя волну, как мальчишки с интересом провожают взглядами машину, преодолевающую огромные лужи – «посмотрим, какая из тебя будет подводная лодка», если не отпрыгивали при форсировании дороги от проносящихся мимо пластов асфальта и не проваливались в открытый люк, тогда вы не житель Владивостока, и никогда не жили в нем, когда он подвергался ударам тайфунов.

Бюджет с канализацией «в уме»

В уже далеком апреле 2010 года, в рамках 3-го Приморского строительного форума, проводился круглый стол «Состояние ливневой канализации во Владивостоке: проблемы и пути решения». И на нем был сделан интересный вывод, что для создания системы ливневки в нужном для города виде в то время требовалось два его годовых бюджета – порядка 17 млрд рублей. Естественно, таких денег на эту благородную цель выделить было нельзя. И по большому счету, ничего для модернизации ливневой канализации с тех пор сделано не было. Приоритет был отдан фекальной системе, которую тоже пока не доделали, и конечный срок этому пока не назван. Но, когда доделают, не факт, что ливневка попадет в приоритетные задачи, и на нее найдутся те самые «два бюджета».

Если вернуться к моментам истины упомянутого круглого стола, в котором принимали участие коммунальщики, строители, представители власти, общественники, то проблемы - все те же, что могут быть высказаны и сегодня. Прежде всего, отмечается отсутствие качественной системы ливневой канализации. Поэтому дождевая вода несется по проезжей части дорог, выворачивая бордюры, разрушая дорожное полотно и элементы благоустройства, уродуя городской ландшафт, вынося в море огромное количество мутной взвеси с оскальпированных стройками и заброшенных территорий. И на много дней после хорошего дождя прибрежная акватория Владивостока становится непривлекательна для желающих покупаться.

Кстати, специалисты полагают, что городские пляжи города вряд ли станут пригоднее для купания, когда фекальные стоки в основном уже пойдут через очистные сооружения. Оказывается, ливневые неочищенные стоки не менее опасны, поскольку несут с собой в море огромное количество мусора, ГСМ, разных вредных элементов и соединений, которыми сегодня загрязнены городские дороги и почвы.

Вопрос очистки ливнестоков в принципе поднимался. И отмечалось, что такие очистные, в отличие от очистных фекальной канализации, должны быть способны в короткий срок принять не сотни тысяч, а миллионы кубометров воды. Однако до строительства очистных для ливневки дело пока так и не дошло.

Известно, что попытки модернизации ливневой системы стимулировал генплан города, предусматривающий регулирование русел городских рек, принимающих ливнестоки, строительство новых и реконструкцию имеющихся дождевых коллекторов, устройство ловушек, перехватывающих наносы, строительство очистных ливнестоков с селитебных территорий, зонирование бассейнов канализования и пр. Все это подразумевалось делать по уму – этапами.

А на деле совершенствование так и не шло. Денег и сил едва хватало на решетки и люки, ремонт каких-то участков, где ливневка пришла в абсолютную негодность, на периодические чистки забившейся наглухо канализации, из-за чего отдельные участки дорог оставались под водой. И сотни миллионов рублей до сих пор ежегодно приходится тратить на ремонт дорог и тротуаров, потребность в котором возникает как по причине отсутствия, так и из-за нерабочего состояния ливневки. Будь она в норме – этих последствий тайфунов просто не было бы. А так – они есть, и традиционно после их прохождения городу снова придется чинить дороги.

Этапы большого пути

Оперативная информация о том, как проблема ливневки в городе решается, свидетельствует, что дело на месте не стоит.

По данным администрации города, изношенность сетей ливневой канализации остается одной из злободневных проблем краевого центра. Из 300 км ее системы в последние годы в ходе инвентаризации 158 км было оформлено в муниципальную собственность. Масштабные работы по их ремонту проведены уже более чем по 40 улицам. И в этом году отремонтируют еще 10 участков этой важной городской системы. В том числе, по ул. Космонавтов, Пионерской, 1, Корякинской, 29-33, от Алеутской, 52 до Уткинской, 8, Калинина, 146, Карьерной, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, Всеволода Сибирцева, 74 и участок от Адмирала Кузнецова, 78 до Каплунова, 7.

К концу июля были отмечены такие успехи, как завершение на 50% работ по ливневке на участке ул. Космонавтов. Когда ремонт там закончится, предполагается, что подтоплений этой улицы больше не будет. Другим достижением стало то, что с начала этого года по городу были отремонтированы и установлены 200 новых люков и решеток ливневой канализации. И ремонт, и прочистка этой системы идут непрерывно – ежедневно, вернее, каждую ночь, чтобы не мешать автомобильному трафику.

Пресс-служба города в конце июля сообщила, что «своевременная очистка системы от иловых отложений, наносов грунта и мусора позволяет избежать подтоплений дорог в период ливней. Только за последнее время специалисты прочистили перепускные трубы по ул. Карьерной, ливневые коллекторы по улице Спортивной, Луцкого, Амурской, К. Жигура, дождеприемные лотки по ул. Выселковой. Работы ведутся по улице Фадеева».

В планах – ремонт ливневки на ул. Калининской, в районе переезда «ДСК»; обращено внимание на то, что требуется ремонт ливневки на ул. Шефнера и в районе Гоголевской развязки.

Все эти мероприятия, по сути – пожарные меры, не предупреждение разрушений, а устранение последствий. Не говоря уж о том, что к комплексному решению проблемы ливневой канализации город так и не подошел.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий КОРСАКОВ в октябре минувшего года предложил разработать, принять и реализовать программу модернизации системы ливневой (дождевой) канализации во Владивостоке. Отдавая дань тому, что администрация города проводит целенаправленную работу по очистке и поддержанию существующей ливневки, он отмечал следующее: «Когда мы говорим о системе ливневой канализации во Владивостоке, надо понимать, что это условное название. Во-первых, при строительстве города единого решения по созданию канализационной системы не было, она децентрализованная. Во-вторых, есть общесплавная канализация, куда поступают промышленные, бытовые и поверхностные сточные воды. В других местах стоки разделены. Куда идут выпуски, которые служат для сброса стоков из ливневки в водоемы, зачастую никому не известно. Понятно лишь, что большая часть системы ливневой канализации Владивостокского ГО разрушена и находится в аварийном состоянии».

По его мнению, мероприятия по реконструкции ливневой канализации Владивостока были включены в проект программы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года, но финансирование этого направления было резко сокращено. То есть, программе модернизации ливневой канализации во Владивостоке сегодня нет возможности опереться на федеральный бюджет, а без его поддержки она неосуществима. При этом он отмечал, что отсутствие в городе современной ливневки – это не только денежные потери, но и имиджевые, поскольку для центра международного сотрудничества в АТР жить без достойной его ливневки стыдновато.

Япония нам поможет?

Известный мастер-план развития Владивостока, предложенный в этом году японскими специалистами и учтенный в обновленном генплане Владивостока, акцентировал необходимость сделать городу нормальную систему ливневой канализации. Вполне возможно, что их конкретные предложения по этому поводу будут учтены при разработке программы модернизации городской ливневки.

Именно японский опыт в этой сфере особенно сегодня интересен и заманчив в реализации развития этой важной городской инженерной системы. Но министр Японии по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ СЭКО, говоря о совместной работе японских и российских градостроителей по Воронежу, отмечал: «Мы хотели бы работать и во Владивостоке. В ходе реализации таких проектов могут возникнуть новые задачи, которые нужно решить. Например, финансовые или регулирования законодательства».

Что и говорить, японский министр был весьма деликатен, подозревая, что могут возникнуть финансовые и законодательные проблемы. Они на самом деле есть, и владивостокская ливневка через них сегодня никак не может пробиться.

А из японского опыта, вероятно, очень ценно для Владивостока было бы устройство ливневки подобной системе в Токио. С устройством мощного противопаводкового коллектора, который собирал бы и отводил дождевые воды таким образом, чтобы они не топили расположенные в низинах районы города и не загрязняли взвесями море. Конечно, это должно быть реально – в масштабах, необходимых для нашего города.

Интересна концепция «города-губки», принятая в Германии в прошлом году для Берлина, после того, как его топило, и некий горожанин плавал по центру города кролем. Эта концепция предполагает не столько отвод ливневых вод в городскую канализацию, сколько аккумуляцию ее и поглощение зеленым нарядом города. Принципиально – это опыт Китая, где он уже давно применяется. Но другие страны начали на него обращать внимание совсем недавно, когда на Земле стали происходит сильные климатические изменения.

Вероятно, Владивостоку тоже есть смысл аккумулировать часть дождевой воды на различные хознужды – полив газонов, мойку тротуаров, в каких-то производственных целях и пр., где использовать чистую питьевую воду из городского водопровода является непозволительной роскошью. Наверное, возможно устройство каскадов искусственных озер и прудов. Как в парке Минного городка.

Решение проблемы ливневой канализации во Владивостоке должно быть современным, и здесь свое слово еще должны сказать и специалисты, и ученые, и общественники, и сама наша власть, которая должна определиться и с мерами, и с деньгами на эти цели.

Виктор КУДИНОВ, фото Юрия РОГОВА.

МНЕНИЕ

Мэр Веркеенко: «При ремонте закатали в асфальт некоторые люки»

В какой-то степени примечательно, что при объезде ремонтируемых и строящихся участков улиц и дорог мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО уже не упускает такую городскую «мелочь», как ливневую канализацию, чему пример такая релизовская цитата из его разговора с одним из подрядчиков:

«Ливневые колодцы все откопали? Я так понимаю, в прошлый раз при ремонте закатали в асфальт некоторые люки. Видел, долбили асфальт в районе Дальзавода. Кто принимал такие работы? На этот раз приемка будет очень внимательной и строгой!».

К фото: После тайфунов и даже обычных дождей средней интенсивности отдельные участки дорог и проездов Владивостока становятся похожими на устья горных рек.