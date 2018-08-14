Выносимые условия

Создание комфортной городской среды для жителей Владивостока упирается в разные чуждые ей объекты…

В государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы прописаны меры по прекращению деятельности предприятий, оказывающих губительное воздействие на человека и природу, а также которые по разным причинам стали чужды нашим городам и селам.

Сегодня прилагаются определенные усилия по их закрытию или выносу в новые промышленные зоны, поддерживаемые в рамках проектов ТОР и Свободного порта Владивосток.

Свободный порт освобождается от… производства

Экономическая мощь «постиндустрии» из сферы производства перемещается в сферу услуг. Как отмечал руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр ЛАТКИН, если в прошлом доля промышленности в региональном валовом продукте достигала более 80%, то теперь таковой стала доля услуг. Позитивно ли это? В отношении сохранения экологии, да. В отношении улучшения жизни - не все так однозначно. Можно, например, задаться вопросом, почему соседний Китай, делая ставку на промышленность, стал ведущей промышленной державой и успешно идет к тому, чтобы стать первой экономикой мира. Или соседняя с нами Республика Корея, опять же, развивая промышленность, сегодня по номинальному ВВП идет вровень с Россией, далеко обогнав ее по номиналу ВВП на душу населения.

Принципиально важно для комфорта жизни - иметь работу. С исчезновением предприятий и работы смысл проживания на во всем остальном замечательных территориях утрачивается. Именно закрытие предприятий, потеря работы и стабильности стали главным драйвером оттока населения с Дальнего Востока, включая и Владивосток.

Производство во Владивостоке начало умирать еще в конце 1980-х. И теперь его просто грешно называть «крупным современным промышленным центром», притом что многие сотни гектаров его территорий, почти без территориальных потерь, стабильно находятся в прежних промзонах. Более того, активно формируется новая промзона по ул. Выселковой - там, где, считается, находится географический центр города. Расширяются промзоны на ул. Днепровской, в районе золоотвалов ТЭЦ-2. Правда, крупное перспективное производство обосновывается уже не здесь, а в соседних Артеме и Надеждинском районе. Туда же уходят и некоторые производства. Как это сделал в свое время завод «Европласт», переехавший из Первомайского района Владивостока в Надеждинский.

С другой стороны, Владивосток потерял и теряет предприятия, которые некогда составляли его гордость. Это - Владивостокский судоремонтный завод, завод ЖБИ-2, завод «Металлист», «Радиоприбор», Владивостокский мясокомбинат, Владивостокский полиграфкомбинат, фабрика «Заря», бывший КСМ «Подземстроя» и прочие. Они оказались ненужными городу, краю, стране и новой экономике как таковой. Но, оказывается, у нас остается еще много чего ненужного, от чего следует избавляться с помощью уничтожения или выноса за городскую черту.

Это в какой-то степени идет на пользу Находке, Большому Камню, Артему и другим приморским городам и поселкам, которые, пользуясь моментом, сегодня перехватывают производство и логистику у «центра международного экономического и культурного сотрудничества России в АТР».

Зачищай и властвуй

Среди кандидатов на вынос предприятий из Владивостока давно фигурирует АО «Центр судоремонта «Дальзавод». По сути, перенос приморского судоремонта и судостроения из Владивостока в Большой Камень - вопрос вроде бы решенный, и однажды он может завершиться ликвидацией старейшего приморского предприятия, либо его переносом. Боливар двоих не вынесет - либо «Звезда», либо «Дальзавод». И понятно, что на коне будет «Звезда», поскольку «Дальзавод» давно умирает. Это видно по простой статистике. Если в период расцвета на нем работало около 20 000 человек, 15 лет назад - немного меньше 8 000, то в настоящее время - около 3 200. Логика подсказывает, что расширения производства здесь в обозримом будущем не предвидится, и Владивосток может рассчитывать, что мечта горожан продлить Набережную Цесаревича от района «Цирка» до района пл. Луговой в среднесрочной перспективе сбудется, и они получат для своих гуляний и связанной с этим деятельности более 10 га еще занятой судоремонтом земли.

Однако могут и не получить. Дело в том, что тренд снова меняется, и уже было озвучено, что «реальных планов продлить набережную до пл. Луговой нет, наоборот, ДЦСС занят профильной модернизацией «Дальзавода», который имеет гособоронзаказы в сфере судоремонта».

Вот и пресс-центр администрации Владивостока сообщил, что «городские власти считают, что судостроительный кластер во Владивостоке должен обладать всеми необходимыми условиями для развития, чтобы приносить в регион налоговые поступления и создавать новые рабочие места».

Городской мусор будут сжигать где-то

Очень перспективно для Владивостока закрытие мусоросжигательного «Спецзавода №1». Вопрос по этому поводу все еще остается на контроле Президента РФ, до которого дошла жалоба, что предприятие отравляет атмосферу и жизнь горожан в районе Второй речки.

Мы уже писали, что решение мэра закрыть завод практически уже было принято, но судьба распорядилась иначе - он передается на баланс края, и теперь уже власти Приморья будут решать, что им делать с предприятием, закрытия которого требуют жители, волнующиеся за свое здоровье, сочувствующие им специалисты и известный приморский политик и бизнесмен Алексей КОЗИЦКИЙ.

С другой стороны, есть мнение, что современный мусоросжигательный завод в Артеме или Надеждинском районе сможет оказаться очень выгодным, если будет получать на сжигание владивостокский мусор. Единственно, что жителям Владивостока через повышение тарифа придется платить больше за перевоз их мусора в такую даль. Однако идея этого завода пока не имеет ни инвестора, ни проекта. То есть, потребуется несколько лет, чтобы был построен безвредный, мощный современный мусоросжигательный завод, который сможет решить проблему на долгие годы.

Вероятно, впереди маячат и другие, не менее интересные решения по «выносу» из Владивостока производств и предприятий.

Например, вполне возможно решение о переносе конечной станции Транссиба в Артем. Ликвидация путей вдоль Амурского залива благотворно позволит расширить пляжи, где владивостокцы и гости города смогут загорать. Как вариант, вместо рельс по расширенной насыпи устроить автомобильную магистраль.

Ба, смотрите, кто вернулся!

Жизнь состоит из парадоксов. Гонимое из Владивостока производство возвращается в него в другом виде, доказывая, что оно городу нужно, и гнать его в шею - себе дороже.

Как пример этому, относительно новое предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», которое занимается сборкой во Владивостоке кроссоверов Mazda CX-9, Mazda CX-5 и седана Mazda6. С начала своей деятельности оно произвело их уже свыше 150 000 штук. Получив статус резидента ТОР «Надеждинская», предприятие продолжило развивать свое производство во Владивостоке. Фактом расширения его деятельности стало завершение к концу июля строительства на берегу бухты Золотой Рог корпуса двигателестроительного завода, представляющего собой большое одноэтажное здание площадью 12 600 кв. метров, где будет развернуто производство двигателей Mazda и организовано еще 150 рабочих мест.

Инвестиции прокладывают путь во Владивостоке новым производствам. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, за три года с подписания закона об СПВ в уже заработавшие проекты, связанные с развитием краевого центра, было вложено около 4,13 млрд рублей. При этом было организовано 700 рабочих мест. В основном в машиностроении, судостроении маломерного флота, огранке драгоценных камней и производстве ювелирных изделий. За последнее - спасибо индийцам.

Эти примеры наглядно показывают, что промышленное производство и Владивосток - понятия совместимые, и прежде, чем отказываться от какого-либо предприятия из-за его кажущейся бесполезности и вредности городу, надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Чтобы потом не кусать свои локти, что, избавившись от одной проблемы, приобрели несколько новых.

Виктор КУДИНОВ, фото Юрия РОГОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Причалы торгового порта приглянулись «принцессам»

У города открылась перспектива инициировать перенос мешающего ему развиваться на Эгершельде Владивостокского морского торгового порта. Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО высказался, что вопрос переноса торгового порта из Владивостока довольно сложен, но его надо решать:

«Город растет, и возить через центр машины с контейнерами, конечно, сложно и не нужно. Мы действительно хотели в перспективе перенести порт в другое место, нужно подбирать площадки. Но эта работа может занять 5-7 лет». И отметил, что считает вероятным контейнерный терминал порта разместить в Хасанском районе.

Вынос порта за пределы города сделает возможным устроить прогулочную набережную по бывшим причалам хоть до «Маяка». Потеря рабочих мест в порту и в связанных с его деятельностью организациях, возможно, компенсируется тем, что этот район города станет спокойнее и комфортнее для проживания. С другой стороны, порт из грузового все больше должен становиться пассажирским, принимающим круизных «Принцесс». Под самые крупные лайнеры было решено провести даже перспективное дноуглубление.

К фото: Среди кандидатов на вынос предприятий из Владивостока давно фигурирует АО «Центр судоремонта «Дальзавод».