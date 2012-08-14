Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке продолжается реконструкция и строительство детских садов
Сразу несколько детских садов строятся во Владивостоке. Так, ведется капитальная реконструкция под дошкольное учреждение здания на улице Сахалинской, 37а. Строители уже сделали скатную кровлю, проложили новые инженерные коммуникации: водопровод, отопление и канализацию. Сейчас ремонтируют фасад здания и проводят перепланировку помещений. Уже до конца этого года здесь откроется большой детский сад, рассчитанный на 160 малышей.
Стоит напомнить, что это здание на Сахалинской – типовой детский сад, который несколько десятилетий был в аренде у сторонних организаций. Четыре года назад администрация города по заданию главы Владивостока Игоря Пушкарёва начала работу по возврату бывших детских садов. И садик на Сахалинской попал в этот список.
Продолжаются строительные работы и в здании на Светланской, 205а. Здесь тоже предварительно расторгнуты договоры с арендаторами, буквально накануне переехали отсюда и сотрудники управления образования, которые тоже занимали помещения (такое решение было принято в те годы, когда детей в городе было настолько мало, что детские сады оказались полупустыми). Теперь же садик готовится к приему детей.
Полным ходом идет строительство новых детских садов на улице Русской, 53 и на улице Нейбута, 47б. Это будут современные, обустроенные по всем современным нормам детские учреждения – с музыкальными, спортивными залами, пищеблоком, уютным двором.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
- Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском
- Во Владивостокский цирк можно будет попасть прямо с набережной Цесаревича
- Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма