Во Владивостоке продолжается реконструкция и строительство детских садов

Сразу несколько детских садов строятся во Владивостоке. Так, ведется капитальная реконструкция под дошкольное учреждение здания на улице Сахалинской, 37а. Строители уже сделали скатную кровлю, проложили новые инженерные коммуникации: водопровод, отопление и канализацию. Сейчас ремонтируют фасад здания и проводят перепланировку помещений. Уже до конца этого года здесь откроется большой детский сад, рассчитанный на 160 малышей.

Стоит напомнить, что это здание на Сахалинской – типовой детский сад, который несколько десятилетий был в аренде у сторонних организаций. Четыре года назад администрация города по заданию главы Владивостока Игоря Пушкарёва начала работу по возврату бывших детских садов. И садик на Сахалинской попал в этот список.

Продолжаются строительные работы и в здании на Светланской, 205а. Здесь тоже предварительно расторгнуты договоры с арендаторами, буквально накануне переехали отсюда и сотрудники управления образования, которые тоже занимали помещения (такое решение было принято в те годы, когда детей в городе было настолько мало, что детские сады оказались полупустыми). Теперь же садик готовится к приему детей.

Полным ходом идет строительство новых детских садов на улице Русской, 53 и на улице Нейбута, 47б. Это будут современные, обустроенные по всем современным нормам детские учреждения – с музыкальными, спортивными залами, пищеблоком, уютным двором.

«Золотой Рог».