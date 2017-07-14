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Во Владивостоке ближайшие выходные будут теплыми
Однако сегодня вечером возможен кратковременный дождь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 14 июля, и в ближайшие двое суток синоптические условия существенно не изменятся. Погодные условия в Приморском крае по-прежнему будут определять атмосферные фронты. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами ливни и грозы. Ветер при грозах сильный. Температурный фон в континентальных районах от +27 °C до +33 °C, в прибрежных +21…+26 °C.
Владивосток в пятницу утром накрыл туман. Вечером возможен кратковременный дождь. Максимальная температура +22…+26 °C.
Завтра во Владивостоке облачно, днем с прояснением. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура +18…+20 °C. Днем воздух прогреется до +23…+25 °C.
Воскресный день будет еще на 2–4 градуса теплее, вечером возможен кратковременный дождь, гроза.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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