Во Владивостоке ближайшие выходные будут теплыми

Однако сегодня вечером возможен кратковременный дождь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 14 июля, и в ближайшие двое суток синоптические условия существенно не изменятся. Погодные условия в Приморском крае по-прежнему будут определять атмосферные фронты. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами ливни и грозы. Ветер при грозах сильный. Температурный фон в континентальных районах от +27 °C до +33 °C, в прибрежных +21…+26 °C.

Владивосток в пятницу утром накрыл туман. Вечером возможен кратковременный дождь. Максимальная температура +22…+26 °C.

Завтра во Владивостоке облачно, днем с прояснением. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура +18…+20 °C. Днем воздух прогреется до +23…+25 °C.

Воскресный день будет еще на 2–4 градуса теплее, вечером возможен кратковременный дождь, гроза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.