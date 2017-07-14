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Во Владивостоке проходит "День Пусана"
В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в в наш город на судне «Ханнара» прибыла «Евразийская экспедиция». В ее составе - представители администрации Пусана во главе с мэром, а также бизнесмены, студенты, артисты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В рамках этого юбилея пятница, 14 июля, пройдет во Владивостоке под знаком «Дня Пусана». С 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани (у фонтана) состоится большой концерт российских и корейских молодежных коллективов, Пусанского городского хора, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка. Вход свободный.
Затем в 19 часов в Приморской краевой филармонии начнется музыкальный вечер «Пусан-Владивосток» с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра.
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