Владивостокский морской рыбный порт стал ареной боевика

На один день 50-й причал порта был отдан под съемки остросюжетного фильма "След тигра".

Во Владивостоке отработала съёмочная группа из Санкт-Петербурга, работающая над фильмом "След тигра". Режиссером фильма выступает Алексей КОЗЛОВ, снявший сериал "Береговая охрана".

Одна из сюжетных линий фильма посвящена борьбе с браконьерами в Уссурийской тайге, поэтому авторы решили отснять ряд эпизодов в Приморье. В том числе на территории Владивостокского морского рыбного порта в воскресенье ряд эпизодов отработал актер Алексей УСТЮГОВ (сериалы "Ментовские войны", "Привет от Катюши", "Береговая охрана"). Его более звездные партнеры по фильму Александр БАЛУЕВ и Алексей КРАВЧЕНКО днем ранее отснялись на территории "Семи футов".

Отметим, что в отличие от киношной в реальной жизни в порту охрана работает "на отлично", и никаких таможенных и им подобных нарушений не допускается в принципе. Зато производственные успехи Владрыбпорта по традиции на высоте.

Алексей Козлов начинал работать в кино, как документалист. В 90-х годах снял несколько фильмов из популярного цикла НТВ "Криминальная Россия". В качестве режиссера снял военные фильмы "Бой местного значения", "Лейтенант Суворов", сериалы "Всегда говори всегда", "Прииск", "Береговая охрана" и т.д.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.