Профессорско-преподавательский состав ДВФУ будет интернациональным

Свои предложения по кадровой политике и качественному улучшению профессорско-преподавательского состава Федерального университета 14 июля на заседании ректората вносили директора Школ ДВФУ.

Ректор Владимир Миклушевский отметил важность становления Дальневосточного федерального университета как международного образовательного и научного центра. Для этого преподавательский штат университета и его образовательные программы должны стать интернациональными:

- Я считаю, что каждой Школе следует отработать процедуру приглашения команд профессионалов из внешней среды университета – не только из власти, бизнеса, науки и других вузов, но и из-за рубежа. Это может быть и постоянная работа в вузе, и проектная деятельность.

Проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Владимир Курилов отметил налаженную международную практику Юридической школы ДВФУ:

- Сейчас ведется работа по приглашению значимых персон высшей школы как из ведущих вузов России, так и из университетов-партнеров в других странах. Наши многолетние прочные базы – это юридические школы и университеты США, Японии, Южной Кореи, Китая. Уже достигнута договоренность с президентом Школы Томаса Джефферсона (США) Рудольфом Хаслом - он приедет в ДВФУ осенью и прочтет курс лекций для студентов, преподавателей и сотрудников. Также в следующем году у нас будет работать американский доктор Ариш из университета штата Висконсин.

О перспективах интернационализации экономических программ ДВФУ рассказал директор Школы экономики и менеджмента Виктор Белкин:

- В скором времени мы ожидаем приезд президента Мэрилэндского университета (США) для обсуждения англоязычных образовательных программ бакалавриата по профилю «Экономика». А с 1 сентября 2012 года мы запустим две международные магистерские программы направления «Маркетинг».

Заместитель директора Школы региональных и международных исследований Анна Хаматова рассказала:

- В нашей Школе сейчас сконцентрировано максимальное количество преподавателей из-за рубежа –это носители западных и восточных языков из Китая, Японии, Кореи, Вьетнама, Индонезии, США, Испании. Сейчас в Школе идет работа по подготовке к приему зарубежных студентов в магистратуру по политологии и международным отношениям. Для этого у нас уже есть договоренности о приезде иностранных специалистов по азиатской политике, экономике и международным отношениям из США. Кроме того, профессор интернационального университета «Акито», который в прошлом году читал у нас лекции, инициировал заключение договора между нашими университетами о постоянном сотрудничестве и обмене преподавателями.

- В течение этого учебного года мы разработаем и лицензируем несколько англоязычных образовательных программ по медицине, биомедицине и пищевым технологиям, - пояснил директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко. - Сейчас уже налажено и будет укрепляться партнерство с медицинскими и биомедицинскими университетами в Финляндии, КНР, Корее, Вьетнаме, Великобритании и на Тайване.

Владимир Миклушевский обратил внимание коллег:

- Работа по привлечению иностранных преподавателей и специалистов должна вестись максимально эффективно. Раньше значимым сдерживающим фактором для приезда зарубежных педагогов на долгий срок являлось отсутствие достойного жилья. С переездом в кампус на Русский ситуация меняется кардинально. К сентябрю 2012 года для преподавателей и сотрудников ДВФУ в кампусе будет построено 470 квартир. Более того, в середине мая этого года был подписан документ, закрепляющий за университетом участок земли для строительства 10 000 квартир.