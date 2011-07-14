Банк "Приморье" и Госавтоинспекция г Владивостока – за безопасность детей во время летних каникул

Весь июль во Владивостоке будет проходить совместная акция Банка "Приморье" и городской Госавтоинспекции по раздаче листовок, содержащих подробные правила безопасного поведения на улицах города для детей и родителей.



Листовки раздаются на автопарковках возле крупных детских магазинов и развлекательных центров.

Дети, как правило, становятся заложниками ситуации, - взрослые забыли пристегнуть их в машине, не выучили с ними вовремя Правила безопасного поведения на дороге, а, являясь водителями, не соблюдали правила проезда дворовых территорий, пешеходных переходов. В конечном итоге, совокупность этих факторов и приводит к трагедиям.

Только в июне во Владивостоке в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 22 ребенка, 10 из них пострадали на придомовых территориях. Из шести пассажиров детей – трое не были пристегнуты в автомашине, 1 ребенок катался на мопеде без шлема. Уважаемые водители и родители, обратите на это внимание!