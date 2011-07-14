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Отличникам ДВФУ повезет со стипендией
В объединенном Дальневосточном федеральном университете на очной форме обучаются 32 477 студентов, 47% из которых – на бюджетной основе. Стипендию получают 9 838 студентов.
25% из всех получающих стипендию – это «круглые отличники». Именно для поддержки лучших студентов ДВФУ, а также для стимулирования студентов-хорошистов ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский принял решение значительно поднять стипендию студентам, обучающимся на «отлично».
Положение о стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов на 2011/12 учебный год будет принято на заседании Ученого совета университета в конце августа, но уже сейчас известно, что поощрение выдающихся в учебе ребят выйдет на достойный уровень и приблизится к прожиточному минимуму региона.
Владимир Миклушевский также отметил, что высокая стипендия «круглых отличников» станет стимулом для лучшей учебы всех студентов Федерального университета. А если повысится общая успеваемость в самом крупном университете – значит, повысится и уровень подготовки молодых специалистов региона. Весомое повышение стипендии также ждет аспирантов и докторантов ДВФУ.
Необходимо отметить, что приятный сюрприз ждет ребят, выбравших приоритетные направления подготовки - естественнонаучные и инженерные. «Хорошисты» и «отличники» этих образовательных программ будут получать повышенную стипендию. Ректор объяснил это так:
- Инженерные и естественнонаучные направления подготовки – это приоритет сегодня и для Дальневосточного федерального университета, и для региона, и для всей страны. Поэтому важно, чтобы интерес государства и студентов к этим специальностям был взаимовыгодным.
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