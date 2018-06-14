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Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Четвертый Дальневосточный молодежный экологический кинофестиваль «EcoMovie» пройдет во Владивостоке 29 сентября, но работы участников начали приниматься уже весной. И можно предположить, что конкуренция за призовые места в этом году окажется очень серьезной. Если в 2015 году в этом уже традиционном конкурсе на экологическую тематику участвовало 10 видеофильмов, в 2016-м – около 20, то в минувшем году – более 40. Участие других регионов в фестивале пока что было незначительным. Но эта ситуация может резко измениться, так как по положению его участниками могут быть представители всех дальневосточных регионов.
Этот очередной кинофестиваль EcoMovie проводят Комитет по вопросам экологии молодежного правительства Приморского края и молодежная профсоюзная комиссия ППОО ААК «Прогресс». Участие в кинофестивале бесплатно, поскольку его проведение поддерживается грантами Президента РФ.
Оргкомитет предлагает потенциальным участникам конкурса поспешить со съемками конкурсных видеофильмов на актуальные темы экологии и присылать свои работы на почту комитета: molprav25eco@yandex.ru с пометкой «В оргкомитет EcoMovie. Впереди еще три месяца, за которые можно создать настоящие шедевры видеоискусства – они принимаются комитетом к рассмотрению до 2-го сентября 2018 года.
Авторов лучших работ оргкомитет собирается пригласить во Владивосток для прямого участия в кинофестивале и награждения ценными призами. Организаторы видеофестиваля обратились к будущим участникам: «Поверь в себя, если не ты, то кто тогда? Сегодня ты расскажешь об этой проблеме, а завтра мы все вместе попытаемся решить её! Давай сделаем вместе тренд быть экологически ответственным гражданином!». Все справки по кинофестивалю и участию в нем можно навести по электронной почте: Tomveider@yandex.ru.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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