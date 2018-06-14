Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У Владивостока снова нет места для мусора
Приморская столица находится на грани мусорного коллапса. Директор МУПВ «Спецзавод № 1» Евгений ШИРЯЕВ в очередной раз напомнил о проблеме подразделения этого предприятия – комплекса по сортировке и переработке ТБО.
К саммиту АТЭС на заводе по переработке твердых бытовых отходов на ул. Холмистой,1 была введена только одна из пяти карт, предназначенных для складирования твердых бытовых отходов. Она на сегодня заполнена под завязку, даже с учетом того, что складируемый мусор постепенно дает усадку.
Уже в прошлом году положение было критическим, но меры по оперативному проектированию и строительству следующих карт под складирование отходов предприняты не были. Притом, что прирост свалки только по ТБО ежегодно составляет до 120 тысяч тонн. Плюс довольно большой объем отходов, причисляемый к иным категориям, нуждающимся во вторичной переработке – картон, бумага и пр. Определенная рационализация эксплуатируемого пространства полигона не один месяц спасала положение, но и эти возможности к июню были исчерпаны.
Сейчас остро стоит вопрос – куда же девать поступающий на свалку мусор. Другой подходящей под ТБО территории, помимо этих почти 60 га, во Владивостоке нет. Предполагалось, что мощности полигона должно хватить на 30 лет. Более пяти прошло. Заполнение идет интенсивнее, чем предсказывалось. И за минувшее время на устройство новых карт для складирования ТБО денег не выделялось. Обращение предприятия по развитию полигона в город и в край наконец сдвинуло проблему с мертвой точки. Проектирование новых карт ответственным за это – КППК – уже близко. На проектно-изыскательские работы выделяется около 13,3 млн рублей. Конкурс среди претендентов на их выполнение должен состояться в середине июня. А к середине декабря работы должны быть сделаны, включая получение заключения экологической экспертизы, госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. С учетом строительных работ, новую площадку для постоянного складирования отходов Спецзавод №1 на своем полигоне получит только через год.
Строительство оставшихся карт и рекультивация выбывающего объема будут разбиты на пять этапов. То есть, в течение минимум года, для направляемого на свалку мусора требуется какое-то временное решение, которое неизбежно влечет незапланированные расходы.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости раздела
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной