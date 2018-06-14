У Владивостока снова нет места для мусора

Приморская столица находится на грани мусорного коллапса. Директор МУПВ «Спецзавод № 1» Евгений ШИРЯЕВ в очередной раз напомнил о проблеме подразделения этого предприятия – комплекса по сортировке и переработке ТБО.

К саммиту АТЭС на заводе по переработке твердых бытовых отходов на ул. Холмистой,1 была введена только одна из пяти карт, предназначенных для складирования твердых бытовых отходов. Она на сегодня заполнена под завязку, даже с учетом того, что складируемый мусор постепенно дает усадку.

Уже в прошлом году положение было критическим, но меры по оперативному проектированию и строительству следующих карт под складирование отходов предприняты не были. Притом, что прирост свалки только по ТБО ежегодно составляет до 120 тысяч тонн. Плюс довольно большой объем отходов, причисляемый к иным категориям, нуждающимся во вторичной переработке – картон, бумага и пр. Определенная рационализация эксплуатируемого пространства полигона не один месяц спасала положение, но и эти возможности к июню были исчерпаны.

Сейчас остро стоит вопрос – куда же девать поступающий на свалку мусор. Другой подходящей под ТБО территории, помимо этих почти 60 га, во Владивостоке нет. Предполагалось, что мощности полигона должно хватить на 30 лет. Более пяти прошло. Заполнение идет интенсивнее, чем предсказывалось. И за минувшее время на устройство новых карт для складирования ТБО денег не выделялось. Обращение предприятия по развитию полигона в город и в край наконец сдвинуло проблему с мертвой точки. Проектирование новых карт ответственным за это – КППК – уже близко. На проектно-изыскательские работы выделяется около 13,3 млн рублей. Конкурс среди претендентов на их выполнение должен состояться в середине июня. А к середине декабря работы должны быть сделаны, включая получение заключения экологической экспертизы, госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. С учетом строительных работ, новую площадку для постоянного складирования отходов Спецзавод №1 на своем полигоне получит только через год.

Строительство оставшихся карт и рекультивация выбывающего объема будут разбиты на пять этапов. То есть, в течение минимум года, для направляемого на свалку мусора требуется какое-то временное решение, которое неизбежно влечет незапланированные расходы.