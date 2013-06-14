Во Владивостоке готово к открытию визовое окно Франции

17 июня Во Владивостоке открывается визовый центр Франции. Об этом событии сообщил в письме на имя главы Владивостока Игоря Пушкарёва чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Жан де Глиниасти.



«С удовольствием сообщаю, что Франция открывает свое окно в едином визовом центре стран Шенгенской зоны во Владивостоке, - говорится в письме. – Благодаря этой новой возможности, жители вашего региона смогут подавать документы на получение визы во Францию в непосредственной близости от места своего проживания».



Напомним, что вопросы улучшения условий подачи в России заявок на получение виз во Францию обсуждались в феврале нынешнего года во время встречи президентов обеих стран. А полтора месяца назад Владивосток посетил Жан де Глиниасти, и одной из целей его визита стала подготовка к открытию в столице Приморья визового центра. И вот поставленная цель выполнена.



Визовое окно Франции будет работать во Владивостоке в рамках объединенного визового центра, который открылся ровно год назад и находится в здании бизнес-центра Fresh Plaza на Океанском проспекте. Он уже обслуживает дипломатические миссии Австрии, Испании, Мальты, Болгарии, Чехии, Швеции и Норвегии.



Однако необходимо помнить, что визовый сервис-центр выполняет исключительно административную функцию - это проверка и первичная обработка документов. Решение же о выдаче или невыдаче визы, как и раньше, принимается исключительно посольством (консульством) той страны, которую собирается посетить заявитель. Главное преимущество работы такого центра в том, что, сдав здесь необходимые документы, клиенту не придется больше ехать в европейскую часть нашей страны, чтобы получить паспорт с оформленной визой в Шенгенскую зону – теперь, в том числе, и во Францию, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



ZRPRESS.Ru, Владивосток.