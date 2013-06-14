Сергей Иванец: ДВФУ и ДВО РАН нужны друг другу

Дальневосточный федеральный университет нацелен на расширение форм сотрудничества с Дальневосточным отделением Российской академии наук. Об этом заявил ректор ДВФУ Сергей Иванец на встрече с преподавателями Школы естественных наук, высоко оценив при этом уровень взаимодействия вуза и ученых на текущем этапе.

— Наше взаимодействие с ДВО РАН выстроено эффективно и продуктивно. ДВФУ успешно использует сложившиеся связи с крупным научным центром региона, — отметил Сергей Иванец. — Многие сотрудники отделения Российской академии наук, известные ученые и академики, занимают в университете административные должности, что также немаловажно для укрепления наших отношений.

Ректор ДВФУ выразил уверенность, что университет и ДВО РАН не остановятся на достигнутом и будут инициировать новые формы сотрудничества, реализовывать новые совместные проекты, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Нам есть над чем работать, и могу совершенно точно сказать, что ДВО РАН и ДВФУ нужны друг другу. Вряд ли серьезные стоящие перед нами задачи университет решит без помощи дальневосточных академиков, — подытожил Сергей Иванец.

В 2012 году Дальневосточный федеральный университет и отделение Российской академии наук подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Среди основных направлений отмечены интеграция научных исследований и информационной среды, коммерциализация инноваций, научно-техническое и инновационное сотрудничество.

Председатель президиума ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко возглавляет Школу естественных наук ДВФУ. В начале июня он был избран вице-президентом Российской академии наук.

ZRPRESS.ru, Владивосток.