К саммиту во Владивостоке успеем все, но оперу не услышим

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал поручение ускорить темпы строительства пятизвездочных гостиниц, расположенных на мысе Бурном и Корабельной набережной. В ближайшее время количество специалистов, занятых на строительстве этих объектов, будет увеличено.

Поручение дано на совещании по вопросу подготовки объектов к саммиту АТЭС. На нем в частности говорилось о том, что завершается первый этап строительства подземных источников воды Пушкинского месторождения, очистные сооружения Центрального планировочного района Владивостока выведены на мощность 46 тыс. кубометров в сутки, к сентябрю мощности будут увеличены до 100 тысяч, а также о том, что к 1 июля должны быть готовы мост через бухту Золотой Рог, мост на остров Русский, дорога п. Новый-Де-Фриз-Седанка–Патрокл с низководным мостом и участки дороги М-60 – Аэропорт и Аэропорт - Кневичи. По поводу последнего губернатор заметил, что дорожные объекты должны быть максимально комфортными для горожан. Правильное распределение транспортного потока и грамотная логистическая система позволят разгрузить город от пробок.

Театр оперы и балета, возводимый на улице Фастовской, сможет принять первых гостей уже в сентябре. Представитель подрядчика строительства заверил, что к 1 сентября полностью будет готов фасад, подъезды к зданию, а также малый зал самого театра. Но, по его словам, во время саммита в здании можно будет провести балет или концерт, а вот оперу нет. «Оперу исполняют без микрофона, мы пока не сможем этого сделать. Акустика, возможно, еще не будет готова. Есть такой термин – «ловить звук», так вот мы его еще не поймали», - заметил представитель подрядчика.

Примечательно, что пока не определена окончательно концепция развития театра. Он может быть как гастрольного типа, так стать и полноценным культурном центром Дальнего Востока с собственными кадрами. Как сообщалось ранее, за последний вариант выступила творческая интеллигенция Владивостока. Окончательно, с концепцией должны определиться уже на днях.

Кроме того, вице-губернатор Владимир БАЛАН попросил губернатора определиться с окончательным вариантом расположения подъездной дороги, поскольку деньги на нее будут выделяться по 93-ему специальному «саммитовскому» федеральному закону, действие которого истекает через месяц. Сейчас рассматривается вариант прямого проезда с моста через бухту Золотой Рог.

Тем временем губернатор Приморья заметил, что «жителям Владивостока те минимальные ограничения, что они испытают во время саммита, должны компенсировать масштабной развлекательной программой летом». Ждем.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».