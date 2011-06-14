15 июня стартует купальный сезон

15 июня во Владивостоке официально открывается купальный сезон, который должен продлиться до 15 сентября. Накануне мэр города Игорь ПУШКАРЕВ лично встретился с арендаторами пляжей и собственниками прибрежных участков, чтобы стало понятно: город берет на контроль все участки в части санитарного состояния, независимо от их собственности.

Игорь Пушкарёв подчеркнул, что ни один метр пляжей или зон отдыха не должен остаться без хозяина. На особом контроле - вопрос безопасности отдыхающих. Мэр отметил пляж на станции Санаторная ООО «Ривьера-Лагуна» - он полностью готов к купальному сезону. Арендатор выполнил все требования, чего не скажешь о втором пляже в бухте Шамора. Его арендаторы до сих пор не решили вопрос со спасателями, медицинским работником и спасательными средствами. Территория пляжа в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствуют урны и контейнерные площадки.

Постановлением администрации Владивостока №1123 от 16.05.2011 определены места, пригодные для купания: пляжи бухты Лазурная (ООО «Приморсктурист», ООО «ЛОТС», ООО «Вояж-Плюс»), бухты Три поросёнка (ООО «Русь-2») и на станции Санаторная (ООО «Ривьера-Лагуна» и МУП «Парк культуры и отдыха имени С.Лазо»). Места, пригодные для отдыха населения, - станция Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона), бухты Горностай и Стеклянная. Было особо подчеркнуто, что на мысе Кунгасном купание категорически запрещено. Ууборка берега должна осуществляться ежедневно, контейнеры для сбора мусора должны быть установлены на специально оборудованных площадках, а урны – на расстоянии 20 метров друг от друга.