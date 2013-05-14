Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке землю в бухте Горностай пытаются отдать в аренду с третьей попытки
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) в третий раз объявил о проведении аукциона, на который выставляются права на заключение договора аренды 18,1 га, находящихся во Владивостоке в районе ул. Щитовая, 1 (б. Горностай) под цели комплексного строительства жилья. Три участка предлагаются в составе одного лота.
Ранее аукцион дважды не состоялся по причине отсутствия желающих развивать эту территорию.
По условиям аукциона начальная цена выставляемого права аренды – 10 986 000 рублей с учетом 18% НДС. Шаг аукциона – 540 000 рублей. Осуществление застройщиком проекта должно уложиться в шесть лет со дня подписания акта приема-передачи земли Фондом РЖС. Предполагается, что 80% жилой застройки составит многоэтажное жилье и 20% - малоэтажное. Из них в целом 30% должно составить жилье эконом-класса. Всего на этой территории необходимо обеспечить выход общей площади помещений не менее 60 000 кв. метров.
Аукцион пройдет 31 мая в 13.00 в здании Фонда «РЖС» в Москве.
Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Обманутые дольщики дома "на костях" во Владивостоке устроили акцию протеста
- Стройка у дома Элеоноры Прей во Владивостоке угрожает жизни людей
- Минобороны не дает построить дорогу на острове Русском
- Во Владивостокский цирк можно будет попасть прямо с набережной Цесаревича
- Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"