www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

Во Владивостоке землю в бухте Горностай пытаются отдать в аренду с третьей попытки

14 Мая 2013, 14:43 | Владивосток

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) в третий раз объявил о проведении аукциона, на который выставляются права на заключение договора аренды 18,1 га, находящихся во Владивостоке в районе ул. Щитовая, 1 (б. Горностай) под цели комплексного строительства жилья. Три участка предлагаются в составе одного лота.  

Ранее аукцион дважды не состоялся по причине отсутствия желающих развивать эту территорию.

По условиям аукциона начальная цена выставляемого права аренды – 10 986 000 рублей с учетом 18% НДС. Шаг аукциона – 540 000 рублей. Осуществление застройщиком проекта должно уложиться в шесть лет со дня подписания акта приема-передачи земли Фондом РЖС. Предполагается, что 80% жилой застройки составит многоэтажное жилье и 20% - малоэтажное. Из них в целом 30% должно составить жилье эконом-класса. Всего на этой территории необходимо обеспечить выход общей площади помещений не менее 60 000 кв. метров.          

Аукцион пройдет 31 мая в 13.00 в здании Фонда «РЖС» в Москве.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: РЖС  строительство  жилье  аукцион 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru