Во Владивостоке землю в бухте Горностай пытаются отдать в аренду с третьей попытки

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) в третий раз объявил о проведении аукциона, на который выставляются права на заключение договора аренды 18,1 га, находящихся во Владивостоке в районе ул. Щитовая, 1 (б. Горностай) под цели комплексного строительства жилья. Три участка предлагаются в составе одного лота.

Ранее аукцион дважды не состоялся по причине отсутствия желающих развивать эту территорию.

По условиям аукциона начальная цена выставляемого права аренды – 10 986 000 рублей с учетом 18% НДС. Шаг аукциона – 540 000 рублей. Осуществление застройщиком проекта должно уложиться в шесть лет со дня подписания акта приема-передачи земли Фондом РЖС. Предполагается, что 80% жилой застройки составит многоэтажное жилье и 20% - малоэтажное. Из них в целом 30% должно составить жилье эконом-класса. Всего на этой территории необходимо обеспечить выход общей площади помещений не менее 60 000 кв. метров.

Аукцион пройдет 31 мая в 13.00 в здании Фонда «РЖС» в Москве.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.