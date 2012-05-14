Регистрировать багаж и пассажиров аэроэкспресса будут на ст. Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. 12 мая губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вместе с руководством Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» совершил поездку на комфортабельном поезде типа «Аэроэкспресс» по маршруту аэропорт Кневичи – станция Владивосток.

В ходе поездки Владимир Миклушевский рекомендовал представителям ООО «Аэроэкспресс» и ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» совместно с ОАО «Международный аэропорт Владивосток» проработать вопрос регистрации пассажиров и багажа на авиарейсы на станции Владивосток с последующим получением багажа в аэропорту прибытия. По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, проектом пассажирского терминала для пассажиров аэроэкспресса на станции «Владивосток» предусмотрена возможность установки стоек для регистрации багажа пассажиров.

Регистрация багажа на станции Владивосток возможна в случае заключения соответствующего соглашения между ООО «Аэроэкспресс» и ОАО «Международный аэропорт «Владивосток».

«Золотой Рог».