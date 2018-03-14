Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального

Снежные завалы во Владивостоке стал поводом для политсатиры

Популярная в России шутка о том, что «стоит только написать на снежном сугробе имя скандального оппозиционера Алексея Навального, как сугроб тут же исчезнет», заставила себя долго ждать во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дело в том, что вот уже неделю на центральной площади краевой столицы, прямо под зданием администрации Приморья, покоятся горы снега, выросшие здесь после снегопада 8 марта. Сюда, по распоряжению главы города Виталия ВЕРКЕЕНКО, снегоуборочная техника в оперативном порядке свалила снег с дорог краевой столицы, чтобы избежать транспортного коллапса.

Мнения горожан по этому поводу разделились, что спровоцировало споры в социальных сетях: часть жителей Владивостока считает, что в этот раз городские службы сработали быстрее и качественнее обычного именно благодаря мудрому решению главы города, а другая часть уверена, что центральная площадь – не место для снежной «свалки».

Однако есть и третья сторона конфликта – люди с чувством юмора, которые написали на одном из грязных сугробов красной краской имя несостоявшегося кандидата в президенты России, оппозиционера Алексея Навального. Кто сделал это, пока неизвестно, однако, возможно, это дело рук «группы поддержки» политика.

Надпись появилась с утра, однако, вопреки содержанию известной шутки, сугроб еще не исчез. Снег же, по распоряжению Веркеенко, уже начали вывозить с центральной площади на ещё одну временную площадку – к спорткомплексу-долгострою в микрорайоне Снеговая Падь. Сколько времени это займет, неизвестно: пока что снежные горы «тают» медленно.

Как отметил новый глава города на своей странице в социальной сети Фэйсбук, в муниципальном СГТ нашлись две мобильные снего-плавильные установки, которые шесть лет простояли без эксплуатации.

- После диагностики и технического обслуживания запустим их для плавления снега на центральной площади, - написал Веркеенко. - Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость.

Кстати, какое-то время дети, взрослые горожане и даже китайские туристы, действительно развлекались на снежных горках, пока они не начали чернеть и покрываться грязью. В этот момент «стыд» Владивостока был удостоен внимания ряда известных федеральных новостных медиа. Так что столица Приморья снова прославилась: возможно, снежные горы еще успеют привлечь во Владивосток потоки любопытных туристов.