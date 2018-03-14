www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 53.24 р.
EUR: 70.16 р. 10 CNY: 89.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального

14 Марта 2018, 13:22 | Владивосток

Снежные завалы во Владивостоке стал поводом для политсатиры

Популярная в России шутка о том, что «стоит только написать на снежном сугробе имя скандального оппозиционера Алексея Навального, как сугроб тут же исчезнет», заставила себя долго ждать во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дело в том, что вот уже неделю на центральной площади краевой столицы, прямо под зданием администрации Приморья, покоятся горы снега, выросшие здесь после снегопада 8 марта. Сюда, по распоряжению главы города Виталия ВЕРКЕЕНКО, снегоуборочная техника в оперативном порядке свалила снег с дорог краевой столицы, чтобы избежать транспортного коллапса.

Мнения горожан по этому поводу разделились, что спровоцировало споры в социальных сетях: часть жителей Владивостока считает, что в этот раз городские службы сработали быстрее и качественнее обычного именно благодаря мудрому решению главы города, а другая часть уверена, что центральная площадь – не место для снежной «свалки».

Однако есть и третья сторона конфликта – люди с чувством юмора, которые написали на одном из грязных сугробов красной краской  имя несостоявшегося кандидата в президенты России, оппозиционера Алексея Навального. Кто сделал это, пока неизвестно, однако, возможно, это дело рук «группы поддержки» политика.

Надпись появилась с утра, однако, вопреки содержанию известной шутки, сугроб еще не исчез. Снег же, по распоряжению Веркеенко, уже начали вывозить с центральной площади на ещё одну временную площадку – к спорткомплексу-долгострою в микрорайоне Снеговая Падь. Сколько времени это займет, неизвестно: пока что снежные горы «тают» медленно.

Как отметил новый глава города на своей странице в социальной сети Фэйсбук, в муниципальном СГТ нашлись две мобильные снего-плавильные установки, которые шесть лет простояли без эксплуатации.

- После диагностики и технического обслуживания запустим их для плавления снега на центральной площади, - написал Веркеенко. - Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость.

Кстати, какое-то время дети, взрослые горожане и даже китайские туристы, действительно развлекались на снежных горках, пока они не начали чернеть и покрываться грязью. В этот момент «стыд» Владивостока был удостоен внимания ряда известных федеральных новостных медиа. Так что столица Приморья снова прославилась: возможно, снежные горы еще успеют привлечь во Владивосток потоки любопытных туристов.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Навальный  владивосток  выборы  сугроб  снегопад 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru