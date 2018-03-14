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5 тысяч тонн снега вывезли с центральной площади и дорог Владивостока за минувшую ночь

14 Марта 2018, 12:42 | Владивосток

Дорожные службы муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают очистку улиц от снега. За минувшую ночь с улиц Владивостока вывезено около 5 тысяч тонн снежной массы, из них более 1000 тонн – с центральной площади, которая стала временным местом складирования снега.

7 и 8 марта во Владивостоке выпало 1,5 месячных нормы осадков. Дорожные службы города столкнулись с проблемой вывоза снега уже на второй день. Площадка на улице Выселковой уже не вмещала тот объём снежной массы, который необходимо было вывезти с городских улиц. В сложной обстановке оперативным штабом было принято оптимальное решение для оперативной уборки снега с дорог Фрунзенского и Ленинского районов – задействовать временную площадку на центральной площади города.

Это позволило значительно оптимизировать затраты времени и средств на уборку снега с центральных улиц, подчеркнул заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. Вместо 18 километров до улицы Выселковой грузовики возили снег «коротким плечом» – всего 1 километр. Таким образом уборка центральной части города была ускорена: дорожные службы непрерывно расчищали улицы с 7 марта, в условиях дефицита техники и ресурсов сокращение времени в пути серьезно сказывалось на скорости уборки городских магистралей.

Кроме того, такое решение позволило сэкономить 4 миллиона бюджетных средств, отметил Леонид Вильчинский. Помимо очевидной экономии топлива, это оптимизация системы работы, позволяющая более эффективно распределить задействованную технику. Например, ротор, эффективная машина, позволяющая быстро убирать снег с городских улиц, работает в комплексе с самосвалами, и если с «длинным плечом» для непрерывной работы ей необходимо 60 грузовиков, которым нужно отвезти снег на Выселковую и вернуться обратно, то с коротким – всего пять.

«Есть огромная разница – вывозить снег с Алеутской, Светланской, Океанского проспекта на Выселковую или на площадь, расстояние в 18 раз меньше. Вывоз снега на площадь был оптимальным технологическим решением. На сэкономленные средства в городе можно посадить 1000 рододендронов и 130 деревьев хвойных пород или отремонтировать разбитую внутриквартальную дорогу. Столько же стоит отремонтировать одну подпорную стену или нанести 15 километров сплошной линии разметки, 10 километров двойной сплошной, 3000 квадратных метров «зебры» и покрасить леера на Некрасовском путепроводе», – сообщил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства.

В понедельник, 12 марта, в городе была открыта еще одна площадка в районе Снеговой Пади, и снег с центральной площади начали вывозить. Минувшей ночью дорожники вывезли оттуда и городских улиц 5 тысяч тонн снега. Всего с начала ликвидации последствий снегопада с улиц Владивостока было вывезено более 40 тысяч кубометров снежной массы.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: снег  владивосток  дороги  площадь 



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