Приморские почтальоны искали себе новых коллег

14 марта на специализированной ярмарке вакансий Приморского центра занятости населения специалисты по подбору персонала Почты России провели собеседования с соискателями работы, ответили на их вопросы и получили более 50 откликов на работу оператором почтовой связи, а также в области продаж и IT-технологий.

«Мы трудоустраиваем людей с первого дня, обучаем профессии, и затем под руководством наставника операторы начинают работать в почтовом отделении. Сейчас специалисты, умеющие вежливо общаться с клиентами и освоившие программное обеспечение, довольно быстро получают возможность профессионального и карьерного роста», - отметила начальник Владивостокского почтамта Елена Николаенко.

Почта России рассматривает кандидатов на позицию оператора почтовой связи с учетом потенциала будущего работника. Только во Владивостоке с клиентами работают в 59 почтовых отделениях и пяти центрах выдачи и приема посылок, что позволяет для новых операторов подобрать место работы с учетом транспортной доступности и в соответствии с их начальным уровнем подготовки.

«Эта ярмарка вакансий приурочена к Международному женскому дню и ее целью является представить разносторонние предложения для специалистов, как с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Мы постоянно проводим ярмарки вакансий на различных площадках города, и вакансии Почты России, в числе которых программы летней работы для школьников, пользуются спросом», - отметила Виктория Ларина, главный специалист отдела по взаимодействию с работодателями КГБУ «Приморский центр занятости населения».

Газета "Золотой Рог", Владивосток