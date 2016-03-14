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Стратегию развития Владивостока обсудили на круглом столе

14 Марта 2016, 17:36 | Владивосток

Круглый стол «Стратегические приоритеты и видение социально-экономического развития города Владивостока до 2030 года» прошел в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу Думы города, в нем приняли участие главы муниципальных образований, территории которых относятся к свободному порту Владивосток, представители администраций города и Приморского края, экспертного совета при председателе краевого Законодательного Собрания и Совета по стратегическому развитию Владивостока, депутаты Думы города.

На заседании обсудили формирование финансовых механизмов развития экономики города, комфортного городского пространства, создание широких возможностей для самореализации личности.

Напомним, в 2011 году Думой города была принята Стратегия развития Владивостока до 2020 года, в которой были обозначены основные направления развития города после проведения саммита АТЭС в 2012 году. По мнению председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Ольги Ворожбит, то, что сейчас приступили к актуализации стратегии - совершенно своевременно и обоснованно.

«В 2015 году в Думе города Владивостока проводился круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие Владивостокского городского округа: проблемы и перспективы». В одном из пунктов резолюции говорилось о том, что городу необходимо приступить к актуализации стратегии. Сейчас эта работа ведется, группа исполнителей разрабатывает стратегию социально-экономического развития Владивостока до 2030 года. Стратегия – это видение того, каким город должен стать в долгосрочной перспективе, изучение его сильных и слабых сторон, определение векторов, по которым нужно двигаться. Это видение основывается на анализе потенциала города, достигнутых результатов, зарубежного и российского опыта. Все это на первом этапе разработки стратегии уже сделано. Кроме того, на федеральном уровне приняты закон о свободном порте, закон о территориях опережающего развития. И эффект от их реализации в перспективе будет ощущаться до 2030 года», - подчеркнула Ольга Ворожбит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: стратегия  владивосток  развитие 



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Комментарии

  • Великая Россия21:32, 14.03.2016#

    В 30-м году начнутся массовые репрессии, которые к 37 году достигнут максимума, народ будет сидеть в ГУЛАГах и выполнять пятилетки. Наступит новая эра капиталистической демократии с волчьей мордой.

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