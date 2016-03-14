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Первый в этом году океанский круизный лайнер пришвартуется во Владивостоке в пятницу

14 Марта 2016, 17:00 | Владивосток

Круизный лайнер Artania немецкого туроператора Phoenix Reisen пришвартуется на Морском вокзале Владивостока ранним утром в пятницу, 18 марта. Как сообщает деловая газета «Золотой РоГ», на борту судна 1 200 пассажиров.

Примечательно, что 20 лет это судно ходило под именем Royal Princess, данным ему принцессой Дианой Уэльской. Лайнер совершает 19-дневный круиз из Тайваня через порты Японии, Владивосток, порты Республики Корея, Шанхай в Гонконг.

У трапа гостей встретят сотрудники туристско-информационного центра с картами Владивостока и туристическими буклетами с подробной информацией о городе и крае.

До заката туристы успеют посмотреть основные достопримечательности Владивостока, а приморцы – традиционно сфотографироваться на фоне огромного пассажирского судна. В 18:30 лайнер отправится в Пусан.

Отметим, таким зрелищем, как заходы океанских лайнеров, могут похвастаться немногие российские города. Это первый в этом году заход в Приморье океанского лайнера. Еще четыре, NipponMaru,  CostaVictoria,  SunPrincess и Pacific Venus порадуют приморцев в мае, июле и октябре.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: паром  лайнер  круизный лайнер  туризм 



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Комментарии

  • Серега21:29, 14.03.2016#

    Конечно не многие могут похвастаться, Артем не может, Дальнегорск, и т. д. , но самый главный вопрос на что смотреть, грязь мусор, разруха, позор

  • vasya21:34, 14.03.2016#

    "но самый главный вопрос на что смотреть, грязь мусор, разруха, позор" - угу. . . форменный свинарник, заповедник непуганных совков.

  • Совок21:55, 14.03.2016#

    Вы блин настоящего совка не видели с битвами за кроссовки, муку, сахар, мясо и даже водку. Вот когда вернется совок к 30-му году, 5 миллионов туристов, как завещал Миклуха, будет обеспечено.

  • Неедрос22:05, 14.03.2016#

    Будут туалеты по городу искать))). Фу, позорище Едрилловское. . .

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