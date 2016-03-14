Первый в этом году океанский круизный лайнер пришвартуется во Владивостоке в пятницу

Круизный лайнер Artania немецкого туроператора Phoenix Reisen пришвартуется на Морском вокзале Владивостока ранним утром в пятницу, 18 марта. Как сообщает деловая газета «Золотой РоГ», на борту судна 1 200 пассажиров.

Примечательно, что 20 лет это судно ходило под именем Royal Princess, данным ему принцессой Дианой Уэльской. Лайнер совершает 19-дневный круиз из Тайваня через порты Японии, Владивосток, порты Республики Корея, Шанхай в Гонконг.

У трапа гостей встретят сотрудники туристско-информационного центра с картами Владивостока и туристическими буклетами с подробной информацией о городе и крае.

До заката туристы успеют посмотреть основные достопримечательности Владивостока, а приморцы – традиционно сфотографироваться на фоне огромного пассажирского судна. В 18:30 лайнер отправится в Пусан.

Отметим, таким зрелищем, как заходы океанских лайнеров, могут похвастаться немногие российские города. Это первый в этом году заход в Приморье океанского лайнера. Еще четыре, NipponMaru, CostaVictoria, SunPrincess и Pacific Venus порадуют приморцев в мае, июле и октябре.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.