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Первый в этом году океанский круизный лайнер пришвартуется во Владивостоке в пятницу
Круизный лайнер Artania немецкого туроператора Phoenix Reisen пришвартуется на Морском вокзале Владивостока ранним утром в пятницу, 18 марта. Как сообщает деловая газета «Золотой РоГ», на борту судна 1 200 пассажиров.
Примечательно, что 20 лет это судно ходило под именем Royal Princess, данным ему принцессой Дианой Уэльской. Лайнер совершает 19-дневный круиз из Тайваня через порты Японии, Владивосток, порты Республики Корея, Шанхай в Гонконг.
У трапа гостей встретят сотрудники туристско-информационного центра с картами Владивостока и туристическими буклетами с подробной информацией о городе и крае.
До заката туристы успеют посмотреть основные достопримечательности Владивостока, а приморцы – традиционно сфотографироваться на фоне огромного пассажирского судна. В 18:30 лайнер отправится в Пусан.
Отметим, таким зрелищем, как заходы океанских лайнеров, могут похвастаться немногие российские города. Это первый в этом году заход в Приморье океанского лайнера. Еще четыре, NipponMaru, CostaVictoria, SunPrincess и Pacific Venus порадуют приморцев в мае, июле и октябре.
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Конечно не многие могут похвастаться, Артем не может, Дальнегорск, и т. д. , но самый главный вопрос на что смотреть, грязь мусор, разруха, позор