ДВФУ участвует в формировании стратегии развития элитной Ассоциации университетов АТР

Совещание старших должностных лиц Ассоциации университетов АТР (APRU) прошло в Токио с 6 по 8 марта. В работе совещания принял участие проректор ДВФУ по международным отношениям Владимир Курилов.

Владимир Иванович дважды избирался членом высшего рабочего органа ассоциации – APRU Steering Committee (2006 – 2010). 6 марта 2013 года он приступил к новым обязанностям в этой ассоциации – в качестве руководителя новой постоянно действующей рабочей группы «Shaping Asia-Pacific Higher Education and Research».

В состав этой рабочей группы входят проректоры по международным отношениям и руководители подразделений, отвечающих за стратегическое планирование. В поле деятельности группы входят основные форумы APRU: встречи деканов и других руководящих сотрудников по ряду направлений, исследования в области совместной политики университетов и коммерциализации их деятельности, интеллектуальной собственности, а также выдвижение новых инициатив, имеющих отношение к развитию высшего образования и науки.

Предложения рабочей группы будут рассмотрены президентами университетов APRU на их ближайшем саммите 17th APRU Annual Presidents Meeting 2013, который пройдет 27 – 30 июня 2013 года в кампусе ДВФУ на о. Русском – впервые на российской территории.

На заключительной пленарной сессии совещания старших должностных лиц Владимир Курилов выступил с докладом по организации саммита APRU и представил информацию о ДВФУ.

Вторая рабочая группа APRU, «Creating Asia-Pacific Global Leaders», занимается инициативами, связанными с молодежью: докторантами, лидерами студенческих организаций. Во взаимодействии с этой рабочей группой ДВФУ впервые в истории APRU организует Форум студенческих лидеров, который пройдет одновременно с саммитом APRU, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Третья рабочая группа, «Partnering on Solutions to Asia-Pacific Challenges», курирует многочисленные исследовательские проекты, привлекающие софинансирование или другие ресурсы внешних партнеров – коммерческих организаций, фондов, научных институтов. Задачей этой рабочей группы является выдвижение инициатив с участием внешних партнеров для решения наукоёмких задач, имеющих значение в масштабах всего региона.

Создание трех рабочих групп в марте 2013 года обозначило стратегический поворот в деятельности APRU «От консенсуса к действиям»: формирование общей стратегии развития, реализация прикладных исследовательских проектов, расширение сотрудничества с бизнесом.

Сотрудники ДВФУ могут принять участие в этой деятельности, предложить новые инициативы, представляющие интерес для APRU. Контактный адрес – interoffice@dvfu.ru, сообщения с пометкой «Предложения для APRU», язык – английский. Все перспективные предложения после утверждения администрацией ДВФУ будут вынесены на обсуждение рабочей группы APRU, в случае ее поддержки будут включены в повестку июньского саммита APRU.

APRU – элитная ассоциация университетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она объединяет 42 ведущих исследовательских университета из 16 стран АТР, включая 11 лучших университетов западного побережья США – членов «Лиги плюща», 8 университетов КНР, 6 – Японии, 3 – Австралии, 2 – Мексики, и по одному – многих других стран АТР. Как правило, университеты APRU занимают места в топ-100 или топ-200 мировых рейтингов, их годовые бюджеты измеряются миллиардами долларов. В общей сложности, в университетах APRU работают 120 тыс. преподавателей и исследователей, учатся около 2 млн. студентов и докторантов – весь «высший эшелон» образования и науки АТР.

Дальневосточный федеральный университет – единственный член APRU, представляющий Россию. Университет был приглашен в эту ассоциацию в 1997 году в качестве одного из ее учредителей благодаря активным образовательным и научным связям с несколькими университетами – инициаторами создания APRU.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.