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На Владивосток скинули тысячи листовок
Во Владивостоке автомобильный поток на Некрасовской резко сбавил скорость – с неба, под колеса сыпались бумажки. «Деньги!» - ахнул кто-то, но не тут было. Вертолет, который засыпал рекламными листовками улицы, дворы и крыши города Владивостока днем, 9 марта, как выяснило РИА PrimaMedia, арендовал гастролирующий цирк.
Для рекламы начавшихся гастролей цирка использовался грузопассажирский вертолет МИ-2, принадлежащий аэроклубу в Новонежино. «Мы предоставляем услугу, которая называется «аэротакси». Стоит 60 тысяч рублей в час. Сегодня вертолет летал над городом с баннером в течение 30 минут. Договорились пока только на один полет, сейчас заказчики думают, повторять или нет такую акцию», - сообщил начальник авиационного отдела ДОСААФ России по Приморскому краю Валерий ТАМАРОВСКИЙ. По его словам, полеты с баннерами безопасны, потому что летчики клуба хорошо подготовлены. Но ранее принимать участие в подобных рекламных акциях не приходилось.
Остается вопрос, насколько эффективна такая реклама. По словам очевидцев, на город скинули тысячи листовок. Какого эффекта ожидают те, кто устроил этот «цирк»?
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