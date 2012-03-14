Во Владивостоке Чуркинский экспресс подешевел на 3 рубля

Стоимость проезда в электропоезде по городскому маршруту сообщением мыс Чуркина – Железнодорожный вокзал снизилась с 15 до 12 рублей.

Напомним, что во Владивостоке городская электричка возобновила свое движение 20 февраля этого года. За 30 минут и 15 рублей появилась возможность добраться с Чуркина до центра Владивостока без пересадок и пробок. Но горожане, можно сказать, электричку проигнорировали: более половины мест в каждом вагоне пустует. Причина, как утверждают потенциальные пассажиры, в неудобном расписании.

На городской маршрут поставлен один электропоезд из шести вагонов, который 6:50 утра отправляется со станции Мыс Чуркина и прибывает на железнодорожный вокзал в 7:23. И здесь возникает вполне резонный вопрос: какой смысл пользоваться электричкой в такую рань, если за те же 30 минут и без всяких пробок можно добраться до центра автобусом?

Неудобно и время отправления электропоезда в обратный путь – 17:16. Ведь рабочий день в учреждениях и организациях, большинство из которых как раз и расположено в центре Владивостока, как правило, заканчивается в 18 часов. И при всем желании их сотрудники, живущие на Чуркине, на обратный поезд не успевают. Так что и вечерняя электричка также ходит полупустая.

По словам руководства компании-перевозчика ОАО «Экспресс Приморья», некоторые неудобства с графиками движения городской электрички связаны с большим потоком грузов для строящихся объектов саммита АТЭС, доставляемых в настоящее время во Владивосток по железной дороге. Но, исходя из многочисленных пожеланий пассажиров, пользующихся услугами городской электрички, оно внесло свои предложения по изменению графика движения электропоезда по данному маршруту на рассмотрение руководства Дальневосточной магистрали. А пока решено снизить стоимость проезда до 12 рублей, что на 3 рубля дешевле проезда в автобусах.

А 12 марта на Дальневосточной железной дороге стартовала акция «Защита прав потребителя – пассажира электрички». В течение недели на железнодорожных вокзалах будут открыты общественные приемные с 8.00 до 20.00. Все пассажиры пригородных поездов смогут получить информацию о своих потребительских правах, высказать свое мнение об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее. Для этого пассажирам предложат заполнить специальную анкету, которую можно будет получить у пригородных касс. В ней, кстати, можно и «заказать» более удобное время электричек. Акция приурочена к Всемирному дню защиты прав потребителей 15 марта.

Не меньшим нетерпением владивостокцы ждут открытия интермодального пассажирского сообщения «Владивосток - аэропорт Кневичи». В Приморье уже прибыли два новых электропоезда, которые в настоящее время проходят обкатку. В скором времени ожидается прибытие еще двух будущих аэроэкспрессов. Но в эксплуатацию они будут запущены не ранее июня этого года, когда комплекс будет готов полностью.

Светлана СМИРНОВА.