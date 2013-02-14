Новый проректор ДВФУ приступил к работе

На должность проректора по экономике и финансам ДВФУ назначен Виктор Михайлович Атаманюк, который прежде работал в Управлении Администрации Президента России по научно-образовательной политике.

Виктору Атаманюку 42 года, он родился в Украине. В 1993 году окончил Серпуховский военный институт РВСН. В дальнейшем служба, научная и преподавательская деятельность были связаны с ракетными войсками стратегического назначения. Виктор Атаманюк имеет ученую степень кандидата технических наук, патенты в области технических наук, в составе научных коллективов не раз получал серьезные гранты.

Кроме того, в его послужном списке работа в 2010–2012 гг. в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Новый проректор уже приезжал прошлым летом в ДВФУ. Накануне вступления в должность ректора Сергея Иванца он возглавлял работу комиссии по приему вуза. Проректор достаточно быстро включился в работу.

Фото с сайта газеты Остров.ру.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.