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Новый проректор ДВФУ приступил к работе

14 Февраля 2013, 09:11 | Владивосток

На должность проректора по экономике и финансам ДВФУ назначен Виктор Михайлович Атаманюк, который прежде работал в Управлении Администрации Президента России по научно-образовательной политике.

Виктору Атаманюку 42 года, он родился в Украине. В 1993 году окончил Серпуховский военный институт РВСН. В дальнейшем служба, научная и преподавательская деятельность были связаны с ракетными войсками стратегического назначения. Виктор Атаманюк имеет ученую степень кандидата технических наук, патенты в области технических наук, в составе научных коллективов не раз получал серьезные гранты.

Кроме того, в его послужном списке работа в 2010–2012 гг. в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Новый проректор уже приезжал прошлым летом в ДВФУ. Накануне вступления в должность ректора Сергея Иванца он возглавлял работу комиссии по приему вуза. Проректор достаточно быстро включился в работу.

Фото с сайта газеты Остров.ру.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Виктор Атаманюк 



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Комментарии

  • Псевдоним14:09, 14.02.2013#

    Привет очередному москвичу :)

  • Псевдоним07:53, 16.02.2013#

    Должность проректора по экономике и финансам! занимает бывший военный со степенью кандидата технических наук. . . . . . . . . куда катится это заведение с гордым названием Федерального университета?По стопам Сердюкова освоить еще не освоенное?Печатку бы на пальчике хоть заретушировали бы . . . . . а то впечатление о проректоре сложится соответствующее!

  • Лялька14:43, 14.02.2013#

    Москва, сука, рулит!А все наши начальники от образования пойдут мести дворы ДВФУ. Дожили!

  • Псевдоним12:25, 15.02.2013#

    спасибо Курилову!

  • Псевдоним07:58, 16.02.2013#

    При чем здесь Курилов?Этот себе даже некую должность сохранил. Вместо того, чтобы ВУЗ отстоять!А вот то, что угробили ДВПИ и ДВГУ одновременно возможно и спасибо. . . . . . . :(

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