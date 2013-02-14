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Новый проректор ДВФУ приступил к работе
На должность проректора по экономике и финансам ДВФУ назначен Виктор Михайлович Атаманюк, который прежде работал в Управлении Администрации Президента России по
Виктору Атаманюку 42 года, он родился в Украине. В 1993 году окончил Серпуховский военный институт РВСН. В дальнейшем служба, научная и преподавательская деятельность были связаны с ракетными войсками стратегического назначения. Виктор Атаманюк имеет ученую степень кандидата технических наук, патенты в области технических наук, в составе научных коллективов не раз получал серьезные гранты.
Кроме того, в его послужном списке работа в 2010–2012 гг. в Министерстве образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Новый проректор уже приезжал прошлым летом в ДВФУ. Накануне вступления в должность ректора Сергея Иванца он возглавлял работу комиссии по приему вуза. Проректор достаточно быстро включился в работу.
Фото с сайта газеты Остров.ру.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним07:53, 16.02.2013#
Должность проректора по экономике и финансам! занимает бывший военный со степенью кандидата технических наук. . . . . . . . . куда катится это заведение с гордым названием Федерального университета?По стопам Сердюкова освоить еще не освоенное?Печатку бы на пальчике хоть заретушировали бы . . . . . а то впечатление о проректоре сложится соответствующее!
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