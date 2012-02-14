В Приморье путь на о. Путятин прокладывает буксир

Морской буксир Тихоокеанского флота приступил к околке льда в окрестностях острова Путятин в Приморье, около 500 жителей которого оказались в ледовой блокаде, пишет РИА «Новости».

Морское пассажирское сообщение с островом Путятин, входящим в состав закрытого автономного территориального образования Фокино, прервано из-за очень сложной ледовой обстановки.

Как сообщил официальный представитель ТОФ капитан первого ранга Роман МАРТОВ, в бухте Павловского удалось расколоть лед, который вынесет ветром в море. Однако пробить ледовый канал к самому острову пока не удалось, поскольку на пути к нему лед очень толстый, необходимо более мощное судно ледового класса. Возможно, ТОФ предпримет повторную попытку пробить дорогу к Путятину.

Как сообщила глава администрации острова Людмила ПОЛУБОЯРКИНА, несмотря на прерванное пассажирское сообщение с «большой землей», Путятин полностью обеспечен продуктами, работает местная электростанция, принимаются передачи местных и федеральных телеканалов. По ее словам, если жителям острова необходимо попасть на материк, они идут пешком по льду, путь составляет примерно 4 километра.

К слову, около 20 замерзших водозаборных колонок ежедневно реанимирует предприятие «Приморский водоканал» во Владивостоке и его пригороде. Дополнительные сложности создает морозная погода, которая установилась в этом году. На сегодняшний день в столице Приморья функционирует порядка 300 водоразборных колонок. В общей сложности во Владивостоке насчитывается около 2300 домой без централизованного водоснабжения, в которых проживает 13 тысяч человек.