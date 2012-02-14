Во Владивостоке построят очередной детсад

Новый современный детский сад будет построен на ул. Маковского, 201. Начало строительства планируется уже весной 2012 года. Объект появится на месте старого здания детского сада, возвращенного администрацией города в муниципальную собственность.

Результаты обследования существующего строения показали, что оно имеет слишком большой износ. Поэтому глава Владивостока Игорь Пушкарёв распорядился: старое здание снести и на его месте построить современное дошкольное учреждение на 12 групп.

Кроме того, по распоряжению главы города для размещения детского сада и прилегающей территории выделен дополнительный земельный участок на необходимом расстоянии от трассы в соответствии с нормами СанПиН.

В соответствии с проектом, новый трехэтажный детский сад рассчитан на 230 малышей. В здании будет бассейн и самое современное оборудование.

На строительство нового детского сада в бюджете города заложены необходимые средства по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2011-2015 годы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».